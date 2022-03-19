Com Endrick, Palmeiras tem sete jogadores da base chamados para a Seleção Brasileira

Referência em formação de atletas no futebol brasileiro, o Palmeiras tem sete garotos convocados para a Seleção Brasileira Sub-17 que disputará o Torneio de Montaigu, na França, e o Torneio de Desenvolvimento UEFA, no País de Gales, em abril.Para a competição na França, o técnico Phelipe Leal colocou cinco atletas alviverdes em sua lista: o goleiro Cesar, o zagueiro Fellipe Jack, os meio-campistas Figueiredo e Luis Guilherme e o atacante Endrick. Somente atletas nascidos em 2006 participarão do torneio, que é um dos mais tradicionais da categoria Sub-17 e acontece entre 12 e 16 de abril.

Já para o certame em Gales, Dudu Patetuci, treinador da Seleção Sub-15, convocou os palmeirenses Kauan Firmo (lateral-direito) e Vitor Reis (zagueiro), este último estreante pela Amarelinha. O torneio está marcado entre os dias 9 e 14 de abril.

Com as sete chamadas, o Alviverde, além de garantir um atleta convocado por posição, é o clube com mais atletas na lista, seguido de Corinthians (5), Flamengo (4) e Botafogo (4).

Esta foi a segunda convocação para seleções brasileiras de base no ano. Neste mês de março, parte dos palmeirenses convocados esteve em treinamento na Granja Comary visando justamente as duas competições internacionais. Somada a participação do lateral-esquerdo Inácio, já são oito atletas do Verdão com passagens pela Seleção Sub-17 em 2021.

Com início em abril, o calendário de base palmeirense tem como primeiros compromissos em 2022 as disputas dos Paulistas Sub-15 e Sub-17, além do Brasileiro Sub-20, do Paulista Sub-20 e da Copa do Brasil Sub-17.

Já no segundo semestre, a nível nacional, acontecem a Copa do Brasil Sub-20, o Brasileiro Sub-17 e as Supercopas Sub-17 e Sub-20.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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