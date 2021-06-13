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futebol

Com empate no Dérbi, Corinthians ultrapassará um ano sem vencer o Palmeiras

Timão não bate o seu arquirrival desde julho de 2020...
LanceNet

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Publicado em 

13 jun 2021 às 10:00

Publicado em 13 de Junho de 2021 às 10:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Com o empate em 1 a 1 entre Palmeiras e Corinthians, o Timão completará um ano sem vencer o Dérbi.
O último triunfo corintiano contra o arquirrival foi no dia 22 de julho do ano passado, pela primeira fase do Paulistão de 2020. Desde então, foram sete jogos entre as duas equipes, com quatro empates e duas vitórias palmeirenses – dois desses empates foram na final do último Estadual, que teve o Alviverde campeão nas penalidades.
>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do L!Neste intervalo, foram quatro jogos na Neo Química Arena, com duas derrotas e dois empates, e três no Allianz Parque, com dois empates e uma derrota.
No último sábado (12), o Timão saiu atrás do marcador, logo aos dois minutos de jogo, gol marcado por Raphael Veiga, e empatou no segundo tempo, aos nove minutos, com o ex-palmeirense Gabriel.
Como o próximo Dérbi previsto será pelo segundo turno do Brasileirão, próximo ao fim deste ano, o Corinthians ultrapassará um ano sem derrotar os palmeirenses.

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