Com empate diante do São Paulo, Palmeiras se isola como visitante com maior série invicta na Libertadores

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras conseguiu um empate diante do São Paulo pela partida de ida das quartas de final da competição continental, nesta quarta-feira, no Morumbi, e ampliou sua sequência de jogos invicto atuando fora de casa pelo torneio. Desde abril de 2019 sem superado, o Verdão conta com uma invencibilidade de 14 partidas.A equipe de Abel Ferreira já havia atingido o maior número de confrontos sem ser batido fora de casa da história da Libertadores na vitória por 1 a 0 sobre a Universidad Católica, no dia 14 de julho, pela partida de ida das oitavas de final, no Chile. A marca alviverde tem, agora, dois jogos de vantagem para a série do River Plate, que foi de 12 duelos invictos entre 2018 e 2019.Entre os 14 jogos da série, o Verdão conta com 10 vitórias e quatro empates, totalizando um aproveitamento de 80,9%. Além dos resultados positivos, a equipe impressiona pelo desempenho ofensivo e defensivo apresentado na competição, sendo 26 gols marcados e apenas nove sofridos, com metade das partidas sem ter a meta de Weverton vazada.