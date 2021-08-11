Com empate diante do São Paulo, Palmeiras se isola como visitante com maior série invicta na Libertadores

Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras conseguiu um empate diante do São Paulo pela partida de ida das quartas de final da competição continental, nesta quarta-feira, no Morumbi, e ampliou sua sequência de jogos invicto atuando fora de casa pelo torneio. Desde abril de 2019 sem superado, o Verdão conta com uma invencibilidade de 14 partidas.A equipe de Abel Ferreira já havia atingido o maior número de confrontos sem ser batido fora de casa da história da Libertadores na vitória por 1 a 0 sobre a Universidad Católica, no dia 14 de julho, pela partida de ida das oitavas de final, no Chile. A marca alviverde tem, agora, dois jogos de vantagem para a série do River Plate, que foi de 12 duelos invictos entre 2018 e 2019.Entre os 14 jogos da série, o Verdão conta com 10 vitórias e quatro empates, totalizando um aproveitamento de 80,9%. Além dos resultados positivos, a equipe impressiona pelo desempenho ofensivo e defensivo apresentado na competição, sendo 26 gols marcados e apenas nove sofridos, com metade das partidas sem ter a meta de Weverton vazada.
Antes de entrar em campo pelo confronto decisivo das quartas de final da Libertadores contra o Tricolor Paulista, na próxima terça-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, às 19h, diante do Atlético-MG, duelo que valerá a liderança da competição.
Confira a atual sequência de invencibilidade do Palmeiras fora de casa na Libertadores
/04/2019 – Melgar 0 x 4 Palmeiras (Fase de grupos)23/07/2019 – Godoy Cruz 2 x 2 Palmeiras (Oitavas de final)20/08/2019 – Grêmio 0 x 1 Palmeiras (Quartas de final)04/03/2020 – Tigre 0 x 2 Palmeiras (Fase de grupos)16/09/2020 – Bolívar 1 x 2 Palmeiras (Fase de grupos)23/09/2020 – Guaraní 0 x 0 Palmeiras (Fase de grupos)25/11/2020 – Delfín 1 x 3 Palmeiras (Oitavas de final)08/12/2020 – Libertad 1 x 1 Palmeiras (Quartas de final)05/01/2021 – River Plate 0 x 3 Palmeiras (Semifinal)21/04/2021 – Universitario 2 x 3 Palmeiras (Fase de grupos)04/05/2021 – Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras (Fase de grupos)11/05/2021 – Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras (Fase de grupos)14/07/2021 - Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras (Oitavas de final)10/08/2021 - São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Quartas de Final)30/01/2021 – Palmeiras 1 x 0 Santos (Final em campo neutro)