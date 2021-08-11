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Com empate diante do São Paulo, Palmeiras se isola como visitante com maior série invicta na Libertadores

Depois do primeiro confronto pelas quartas de final da competição, Verdão se mantém sem ser derrotado longe de seus domínios...

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 ago 2021 às 10:30
Crédito: César Greco/Palmeiras
Atual campeão da Libertadores, o Palmeiras conseguiu um empate diante do São Paulo pela partida de ida das quartas de final da competição continental, nesta quarta-feira, no Morumbi, e ampliou sua sequência de jogos invicto atuando fora de casa pelo torneio. Desde abril de 2019 sem superado, o Verdão conta com uma invencibilidade de 14 partidas.A equipe de Abel Ferreira já havia atingido o maior número de confrontos sem ser batido fora de casa da história da Libertadores na vitória por 1 a 0 sobre a Universidad Católica, no dia 14 de julho, pela partida de ida das oitavas de final, no Chile. A marca alviverde tem, agora, dois jogos de vantagem para a série do River Plate, que foi de 12 duelos invictos entre 2018 e 2019.Entre os 14 jogos da série, o Verdão conta com 10 vitórias e quatro empates, totalizando um aproveitamento de 80,9%. Além dos resultados positivos, a equipe impressiona pelo desempenho ofensivo e defensivo apresentado na competição, sendo 26 gols marcados e apenas nove sofridos, com metade das partidas sem ter a meta de Weverton vazada.
Antes de entrar em campo pelo confronto decisivo das quartas de final da Libertadores contra o Tricolor Paulista, na próxima terça-feira, no Allianz Parque, o Palmeiras tem compromisso pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado, às 19h, diante do Atlético-MG, duelo que valerá a liderança da competição.
Confira a atual sequência de invencibilidade do Palmeiras fora de casa na Libertadores
/04/2019 – Melgar 0 x 4 Palmeiras (Fase de grupos)23/07/2019 – Godoy Cruz 2 x 2 Palmeiras (Oitavas de final)20/08/2019 – Grêmio 0 x 1 Palmeiras (Quartas de final)04/03/2020 – Tigre 0 x 2 Palmeiras (Fase de grupos)16/09/2020 – Bolívar 1 x 2 Palmeiras (Fase de grupos)23/09/2020 – Guaraní 0 x 0 Palmeiras (Fase de grupos)25/11/2020 – Delfín 1 x 3 Palmeiras (Oitavas de final)08/12/2020 – Libertad 1 x 1 Palmeiras (Quartas de final)05/01/2021 – River Plate 0 x 3 Palmeiras (Semifinal)21/04/2021 – Universitario 2 x 3 Palmeiras (Fase de grupos)04/05/2021 – Defensa y Justicia 1 x 2 Palmeiras (Fase de grupos)11/05/2021 – Independiente del Valle 0 x 1 Palmeiras (Fase de grupos)14/07/2021 - Universidad Católica 0 x 1 Palmeiras (Oitavas de final)10/08/2021 - São Paulo 1 x 1 Palmeiras (Quartas de Final)30/01/2021 – Palmeiras 1 x 0 Santos (Final em campo neutro)

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