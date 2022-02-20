Com emoção 'infinita', Atlético-MG vence o Flamengo nos pênaltis, de virada, e é supercampeão do Brasil!

Atlético-MG e Flamengo entregaram tudo. Neste domingo, na Arena Patanal, os times de Mohamed e Paulo Sousa fizeram uma partida à altura da expectativa criada para a Supercopa do Brasil. O empate em 2 a 2 no tempo regulamentar já havia sido de bom futebol, belos gols e alternâncias no placar. Contudo, as maiores emoções ficaram para a decisão por pênaltis com 24 cobranças. Hulk fez (pela segunda vez) e Everson pegou a de Vitinho. Galo supercampeão!Foi o Atlético-MG que saiu na frente, com Nacho, ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Flamengo virou com Gabigol e Bruno Henrique, mas Hulk empatou e a decisão foi para os pênaltis. O placar de 8 a 7 foi consolidado após 24 cobranças, nas quais os dois times tiveram chances de liquidar a fatura.Agora, Atlético-MG e Flamengo voltam suas atenções para os Estaduais. O Rubro-Negro enfrenta o Botafogo, na quarta, no Estádio Nilton Santos. O Galo volta a campo só no sábado, diante do Pouso Alegre, no Estádio Manduzão. No Brasileirão, na Copa do Brasil e na Libertadores, os caminhos de duas das mais fortes equipes podem se cruzar. E a expectativa será por outros grandes jogos.FLAMENGO DOMINA, MAS ESBARRA EM PROBLEMA CONHECIDO

Reforçado com David Luiz e Bruno Henrique entre os titulares, o Flamengo teve problemas no início do jogo, com Arana e Keno atacando pelo lado esquerdo, mas, a partir dos 10 minutos, o time de Paulo Sousa passou a dominar o jogo, com uma marcação agressiva, que não deixou o Atlético tocar a bola no campo ofensivo. Assim, com destaque para João Gomes e Filipe Luís dominando as ações, o Rubro-Negro passou criar chance atrás de chance na Arena Pantanal.

Contudo, apresentou o mesmo problemas de partidas do Carioca: falta de eficiência na finalização. Gabigol perdeu duas chances, Arrascaeta também ficou cara a cara com Everson. Na bola aérea, a defesa do Galo foi resistindo.COM NACHO, GALO APROVEITA FALHA E SAI NA FRENTE!​Apesar da menor presença no campo de ataque, o time de Mohamed terminou o primeiro tempo com o mesmo número de finalizações do Flamengo: 7 a 7. O que levou o Galo a abrir o placar foi justamente a eficiência. Foram três chutes certos contra nenhum do rival. Um deles foi o de Arana, que recebeu com liberdade na entrada da área e arriscou. Hugo Souza espalmou para o meio da área, e Nacho Fernández apareceu para completar: 1 a 0 aos 41 minutos.PRESSÃO E VIRADA COM 'DEDO' DE PAULO SOUSA!

Na volta do intervalo, a intensidade do Flamengo foi ainda maior e o Atlético não resistiu. Foram 10 minutos de pressão até Filipe Luís encontrar Arrascaeta, que foi à linha de fundo e cruzou. Bruno Henrique cabeceou, Everson fez grande defesa, mas, no rebote, Gabi encheu o pé e comemorou com raiva: tudo igual na Arena Pantanal rubro-negra, que veio junto da equipe de Paulo Sousa.

Minutos depois, o técnico português sacou Everton Ribeiro - que fazia uma partida discreta - e acionou Lázaro. Em seu primeiro lance, o jovem venceu a marcação e deu passe na medida para Bruno Henrique, que "atropelou" Godín e tocou na saída de Everson: virada do Flamengo aos 18 minutos da etapa final.GALO ACORDA, HULK EMPATA

O segundo gol do Flamengo serviu para acordar o time de Mohamed, que não havia "voltado" para a etapa final ainda. Contudo, imediatamente após sofrer a virada, o Atlético foi quem começou a rondar a área rival. Foram 10 minutos de pressão, com direito a boas defesas de Hugo, até Hulk empatar. E, assim como Paulo Sousa, Turco teve seu impacto no gol, já que Ademir, que havia entrado minutos antes, foi quem cruzou para o camisa 7 do Galo "fuzilar": 2 a 2 aos 29

A parada técnica e as várias substituições esfriaram o jogo após isso. Na reta final, o Atlético-MG ficou mais com a bola, apesar do Flamengo ter levado perigo ao gol de Everson com boas escapadas de Gabigol e Vitinho. Na melhor delas, Arana travou na hora certa um gol chance clara de Lázaro, já dentro da pequena área.EMOÇÃO INFINITA NOS PÊNALTIS: GALO CAMPEÃO!

Não bastasse as emoções dos 90 minutos, Atlético-MG e Flamengo entregaram uma disputa de pênaltis "interminável" para quem estava torcendo. Foram 24 cobranças, com acertos de Hulk, Nacho, Ademir, Arana, Vargas, Jair e Nathan, para o Galo, e Lázaro, Vitinho, Diego, David Luiz, Gabi, João Gomes e Léo Pereira para o Flamengo.

Já Guga, Everson, Mariano, Godín, Arão, Matheuzinho, Fabrício Bruno e Hugo Souza perderam. Nas alternadas, Hulk chamou a responsabilidade e cobrou pela segunda vez, sem chances para Hugo. No Flamengo, Vitinho foi abrir, e parou em Everson. Festa atleticana na Arena Patanal.FICHA TÉCNICAATLÉTICO-MG 2 (8) X (7) 2 FLAMENGO

Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)Data e hora: 20 de fevereiro de 2022, às 16h (de Brasília)Árbitro: Anderson Daronco (FIFA - RS)Assistentes: Danilo Ricardo Manis (FIFA/SP) e Bruno Raphael Pires (FIFA/GO)VAR: Daniel Nobre Bins (RS)Público/Renda: 32.028 presentes / R$ 3.884.100,00Gols: Nacho Fernández (1-0, 41'/1ºT), Gabi (1-1, 11'/2ºT), Bruno Henrique (18'/2ºT) e Hulk (2-2, 29'/2ºT)Cartão amarelo: Nathan, Mariano e Jair (CAM); Gabi, João Gomes e David Luiz (FLA)Cartão vermelho: Não houve.ATLÉTICO-MG (Técnico: Antonio Mohamed)

Everson; Mariano, Nathan Silva, Godín e Arana; Jair, Allan (Guga, 49'/2ºT) e Nacho Fernández; Savarino (Ademir, 27'/2ºT), Keno (Vargas, 27'/2ºT) e Hulk.FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)

Hugo Souza; Rodinei (Matheuzinho,, 37'/2ºT)), Fabrício Bruno, David Luiz e Filipe Luís (Filipe Luís, 37'/2ºT); Willian Arão, João Gomes, Everton Ribeiro (Lázaro, 17'/2ºT) e Arrascaeta (Vitinho,, 37'/2ºT); Bruno Henrique (Diego, 26'/2ºT) e Gabi.