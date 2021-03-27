Com emoção! Corinthians sofre, mas garante classificação à terceira fase da Copa do Brasil nos pênaltis

Crédito: Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Com muita emoção, o Corinthians está classificado para a terceira fase da Copa do Brasil. Após empate em 1 a 1 no tempo normal, o Timão venceu o Retrô (PE) por 5 a 4 nos pênaltis, na segunda partida da competição nacional, no estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema, cidade do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (26).

O Timão abriu o placar, aos 18 minutos do primeiro tempo, com Otero, em cobrança de falta. Contudo, o Retrô, que teve mais posse de bola durante toda a partida, chegou ao empate aos 38 minutos da etapa final, com o atacante Mayco Félix, de cabeça, após cobrança de escanteio.

Na marca da cal, apenas o meia Gelson, do Azulão, errou a cobrança, o Timão converteu as cinco batidas e avançou no torneio.

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O Retrô (PE) prometeu que encararia o Corinthians de igual para igual, o que fez o técnico Vagner Mancini montar um time mais ofensivo do que vinha atuando nas últimas partidas, com quatro meias e apenas um volante.

O Timão iniciou propondo o jogo, com um chute de Mosquito defendido pelo goleiro Jean nos primeiros minutos, além de uma chance desperdiçada por Rodrigo Varanda na sequência, driblando o arqueiro do time pernambucano, mas perdendo o ângulo na sequência e mandando para fora.

OTERO DESENCANTA EM FALTAS

O volume de jogo corintiano no início da partida culminou em um gol aos 18 minutos. Rodrigo Varanda, que vinha recorrentemente sendo explorado pela ponta esquerda do gramado, sofreu falta na entrada da grande área, e Otero, que fez a sua 22ª cobrança pelo Timão, anotou o seu primeiro tento pelo clube no que é a sua especialidade. Uma batida perfeita na bola, colocando no ângulo direito do goleiro Jean.

RETRÔ ASSUME A PARTIDA

Porém, o gol do Corinthians, que poderia fazer o Retrô se assustar e se resguardar, fez o contrário. O time pernambucano foi tomando as rédeas do jogo, com o Timão, por sua vez, recuando as suas linhas aos poucos. Além disso, o Azulão trocava, e acertava, muitos mais passes. Só na etapa inicial foram 124 trocas para o lado corintiano contra 216 da equipe de Camaragibe, com um índice de acerto de 69% do lado Alvinegro contra 82% do clube nordestino.

AZULÃO VOLTA AINDA MELHOR NO SEGUNDO TEMPO

Com a mesma filosofia, o Retrô voltou para etapa final em cima do Corinthians, e ainda arriscando mais de fora da área.

Admitindo a superioridade adversária na posse de bola, o técnico Vagner Mancini promoveu a entrada de Ramiro e Léo Natel no lugar de Cazares e Rodrigo Varanda, aos 16 minutos. As substituições fizeram com que o clube corintiano se organizasse na marcação, mas seguisse ficando atrás do seu adversário em volume de jogo.

EMPATE PERNAMBUCANO NO FIM

De tanto insistir, o Retrô empatou o jogo no fim da partida. Aos 38 minutos, Thiaguinho, que tinha saído do banco, arriscou da entrada da área e obrigou boa defesa do goleiro Cássio. Na cobrança de escanteio, Mayco Félix subiu livre no primeiro pau, aproveitando a falha de posicionamento corintiano.

CLASSIFICAÇÃO CORINTIANA NOS PÊNALTIS

Na disputa por pênaltis, o Corinthians não desperdiçou alguma das cinco cobranças. Já o Retrô, com o meia Gelson na primeira batida acertou o travessão, única perda.

Fábio Santos, Jô, Léo Natel, Ramiro e Fagner converteram os chutes para o Timão FICHA TÉCNICACORINTHIANS 1 (5) X (4) 1 RETRÔ (PE) - SEGUNDA FASE DA COPA DO BRASIL

Estádio: Elcyr Resende de Mendonça, Saquarema (RJ)Data e hora: 26 de março de 2021, às 21h30Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)​Auxiliares: Frederico Soares Vilarinho (MG) e Magno Arantes Lira (MG)Cartões amarelos: Fagner, Rodrigo Varanda, Ramiro, Léo Natel e Matheus Donelli (Corinthians); Lucas Gonçalves, Kauê, Baumer, Jean e Guilherme (Retrô)Cartões vermelhos: -

GOLS: 1-0 Otero (18'/2T); 1-1 Mayco Felix (38'/2T)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Jemerson, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gustavo Mosquito, Otero (Lucas Piton, 34'/2T), Cazares (Ramiro, 16'/2T) e Rodrigo Varanda (Léo Natel, 16'/2T); Jô. Técnico: Vagner Mancini