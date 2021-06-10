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Com eliminação precoce na Copa do Brasil, Palmeiras perde R$ 6,15 milhões e compromete orçamento

Previsão do clube para 2021 considerava que o time chegaria até as quartas de final da competição...
LanceNet

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Publicado em 

10 jun 2021 às 18:00

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 18:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras, atual campeão da competição, foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil para o CRB nos pênaltis. Com isso, o Verdão fica de fora do torneio nacional que rende a maior premiação, além de não atingir o objetivo de chegar às quartas de final, estipulado no orçamento do clube para 2021.
ATUAÇÕES: Palmeiras dá vexame em casa e cai para o CRB na Copa do Brasil; veja as notas
Para esta temporada, o conselho do Alviverde optou por montar uma previsão de receitas considerada conservadora. Sendo assim, foi considerado o sucesso esportivo até a semifinal do Paulistão, quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e uma vaga no G6 do Brasileirão.
Neste início de ano, entretanto, o Maior Campeão Nacional foi eliminado na terceira fase da Copa e, com isso, existirá uma diferença de R$6,15 milhões entre o esperado e o arrecadado. Por outro lado, o clube conseguiu chegar na final do estadual, algo que rendeu ao Verdão cerca de R$1,54 milhão a mais que o previsto.
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoPortanto, o orçamento do Alviverde, que estipulava um superávit de R$10,3 milhões, pode ter sido comprometido, dado que o sucesso esportivo, até aqui, não corresponde ao previsto e, além disso, a agremiação não deve arrecadar com bilheteria num futuro próximo, algo diferente do estimado pelo conselho - que considerou possível a volta de 30% do público aos estádios em julho.
Após a eliminação para o CRB, na Copa do Brasil, o Palmeiras segue em São Paulo se preparando para mais um jogo do Campeonato Brasileiro, sendo este o dérbi contra o Corinthians. O clássico está marcado para o próximo sábado (12), às 19h (horário de Brasília).

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