Com eliminação precoce na Copa do Brasil, Palmeiras perde R$ 6,15 milhões e compromete orçamento

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras, atual campeão da competição, foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil para o CRB nos pênaltis. Com isso, o Verdão fica de fora do torneio nacional que rende a maior premiação, além de não atingir o objetivo de chegar às quartas de final, estipulado no orçamento do clube para 2021.

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Para esta temporada, o conselho do Alviverde optou por montar uma previsão de receitas considerada conservadora. Sendo assim, foi considerado o sucesso esportivo até a semifinal do Paulistão, quartas de final da Copa do Brasil e da Libertadores e uma vaga no G6 do Brasileirão.

Neste início de ano, entretanto, o Maior Campeão Nacional foi eliminado na terceira fase da Copa e, com isso, existirá uma diferença de R$6,15 milhões entre o esperado e o arrecadado. Por outro lado, o clube conseguiu chegar na final do estadual, algo que rendeu ao Verdão cerca de R$1,54 milhão a mais que o previsto.

>> Veja a tabela completa do BrasileirãoPortanto, o orçamento do Alviverde, que estipulava um superávit de R$10,3 milhões, pode ter sido comprometido, dado que o sucesso esportivo, até aqui, não corresponde ao previsto e, além disso, a agremiação não deve arrecadar com bilheteria num futuro próximo, algo diferente do estimado pelo conselho - que considerou possível a volta de 30% do público aos estádios em julho.