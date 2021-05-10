Com eliminação na Emir Cup, equipe de Dudu encerra temporada e volta a atuar apenas em setembro

Com a presença de Dudu como titular, o Al Duhail foi derrotado pelo Al Rayyan, por 2 a 1, na semifinal da Emir Cup (Copa do Emir do Qatar) e, com isso, foi eliminado da competição. O atacante pertencente ao Palmeiras foi substituído aos 16 minutos da segunda etapa, quando o placar estava 2 a 0 para o time adversário.

Com o resultado negativo, a temporada da equipe do camisa 77 chegou ao fim sem grandes glórias. Além da eliminação desta segunda-feira (10) na principal copa do país (que envolve times das duas principais divisões do futebol local), o clube caiu na fase de grupos da Champions League Asiática e ficou em segundo lugar na liga nacional. Sem mais competições restantes, o Al Duhail volta a ter partidas oficiais somente em setembro, pela temporada 2021/22.Os árabes têm até o dia 15 de maio para comunicar ao Palmeiras se efetuarão a compra de 80% dos direitos econômicos de Dudu, por €6 milhões (aproximadamente R$ 38 milhões, na cotação atual), valor estipulado no contrato assinado em 2020 entre os dois clubes.