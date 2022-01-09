Com elenco quase completo, Fluminense aguarda chegada de dois reforços e pode ter saídas

Depois de um mês repleto de contratações, o Fluminense tem o elenco da próxima temporada praticamente fechado. Após anunciar seis reforços e se despedir de alguns jogadores, como Abel Hernández, Bobadilla e Egídio, o Tricolor ainda aguarda a chegada do lateral Cristiano e do atacante Germán Cano. Às vésperas da pré-temporada, o clube também pode perder Marlon e Lucca, atletas que participaram de forma ativa da última campanha. Em relação a Cano, o presidente Mário Bittencourt esclareceu que o negócio já está fechado. Contudo, o jogador ainda não voltou ao Brasil porque testou positivo para a Covid-19 nesta semana. Desta forma, a diretoria aguarda o reestabelecimento do atleta para que a contratação seja concretizada.

- O Cano aceitou nossa proposta. O Fluminense inicia a negociação, o jogador dá um aceite por escrito e a finalização está sujeita aos exames médicos normais. Ele era aguardado hoje para finalizar, mas cerca de dois dias atrás testou positivo para Covid-19. Está assintomático, mas não pode entrar no avião. Após os sete dias ele fará o exame e estando tudo ok virá ao CT e assina o contrato. Fico triste apenas porque era um anúncio para hoje - disse Mário em entrevista coletiva.Cristiano, lateral-esquerdo do Sheriff, da Moldávia, também tem a contratação encaminhada, como revelou o presidente do Flu em live no canal oficial do clube. O lateral acertou com o Tricolor por 1,4 milhões de euros e deve ser anunciado nos próximos dias, mas ainda não há previsão de data. Por outro lado, o Fluminense também pode dar adeus a alguns jogadores nos últimos momentos antes da pré-temporada. É o caso de Marlon, que recebeu proposta de um clube europeu, que deve ser apresentada à diretoria tricolor na segunda-feira. O lateral-esquerdo está no Flu desde 2018, e nos últimos anos foi emprestado ao português Boavista e ao turco Trabzonspor. Após retornar ao Brasil e completar 13 jogos na reta final do Brasileiro, o jogador de 24 anos pode ter a saída encaminhada nos próximos dias. Lucca também tenta a rescisão amigável com o Fluminense após receber proposta da Ponte Preta, clube que defendeu em 2017. O contrato do atacante vai até abril de 2022, mas o jogador teria mais oportunidades em campo na Macaca e já aceitou reduzir o salário para se adaptar à realidade da instituição. A expectativa é de que o vínculo seja encerrado nesta segunda-feira. A informação foi divulgada pelo jornalista Lucas Rossafa, do Correio Popular.