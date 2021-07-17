Com dúvida no meio, Santos encerra preparação para enfrentar o Bragantino

O Santos encerrou na manhã desta sábado (17) a preparação para o confronto contra o Red Bull Bragantino, que acontece neste domingo, às 20h30, em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021.A grande dúvida no time santista é o substituto de Jean Mota, que está suspenso. A tendência é que meia Carlos Sánchez volte ao time e jogue ao lado de Camacho e Pirani. Outra opção seria a entrada do volante Alison. Outro que corre por fora é Zanocelo.O restante deve ser o mesmo time que venceu o Independiente, na quinta-feira, por 1 a 0, pela Copa Sul-Americana. Inclusive com a manutenção do criticado Pará na lateral direita. O time deve ter Kaiky e Luiz Felipe na zaga, Moraes na lateral esquerda e Kaio Jorge no ataque.
O Santos vai a campo com: João Paulo; Pará, Luiz Felipe, Kaiky e Moraes; Camacho, Sánchez (Alison) e Gabriel Pirani; Marinho, Marcos Guilherme e Kaio Jorge.