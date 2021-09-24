Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com dúvida no ataque, Corinthians encerra preparação para Dérbi; confira provável escalação
futebol

Com dúvida no ataque, Corinthians encerra preparação para Dérbi; confira provável escalação

Jô e Renato Augusto disputam a última vaga como titular no Timão. Cantillo deve ganhar espaço de Gabriel no meio-campo...

Publicado em 24 de Setembro de 2021 às 16:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 set 2021 às 16:59
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Após uma semana cheia de atividades, o elenco do Corinthians encerrou nesta sexta-feira (24) a sua preparação para o clássico diante do Palmeiras, neste sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A principal dúvida para a partida está no comando de ataque, com possibilidade de Jô perder a vaga para Renato Augusto e Róger Guedes fazer uma função de "falso nove".
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosPara o lugar do suspenso Gabriel, Cantillo deve ser a opção. Xavier corria por fora pela vaga, mas deve ser preterido pelo colombiano.
No último treino visando o Dérbi, o técnico Sylvinho fez um trabalho de enfrentamento em campo reduzido, seguido de uma atividade tática para ajustar o posicionamento e a movimentação da equipe em situações de jogo distintas. Também houve um trabalho específico de bolas paradas ofensivas e defensivas.
A provável escalação do Corinthians tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo; Willian, Gabriel Pereira, Renato Augusto e Giuliano; Róger Guedes (Jô).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Tadeu Schmidt se emociona ao falar do irmão
Tadeu Schmidt se emociona ao homenagear o irmão no BBB 26
Imagem de destaque
Por que o Golfo Pérsico tem mais petróleo do que qualquer outro lugar do planeta?
Gelatina colorida
Receita de gelatina colorida: sobremesa é dica para o fim de semana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados