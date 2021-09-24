Com dúvida no ataque, Corinthians encerra preparação para Dérbi; confira provável escalação

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

Após uma semana cheia de atividades, o elenco do Corinthians encerrou nesta sexta-feira (24) a sua preparação para o clássico diante do Palmeiras, neste sábado (25), às 19h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A principal dúvida para a partida está no comando de ataque, com possibilidade de Jô perder a vaga para Renato Augusto e Róger Guedes fazer uma função de "falso nove".

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosPara o lugar do suspenso Gabriel, Cantillo deve ser a opção. Xavier corria por fora pela vaga, mas deve ser preterido pelo colombiano.

No último treino visando o Dérbi, o técnico Sylvinho fez um trabalho de enfrentamento em campo reduzido, seguido de uma atividade tática para ajustar o posicionamento e a movimentação da equipe em situações de jogo distintas. Também houve um trabalho específico de bolas paradas ofensivas e defensivas.