Com dupla de zaga formada por Sousa e Kanu, Botafogo chega ao terceiro jogo seguido sem sofrer gol

Crédito: Reprodução/Botafogo TV

Na noite do último domingo, o Botafogo derrotou o Nova Iguaçu por 1 a 0, no estádio Nilton Santos, e garantiu vaga para a final da Taça Rio de 2021. Além disso, o resultado marcou o terceiro jogo seguido do Alvinegro Carioca sem sofrer gol. Nessas três últimas partidas, inclusive, a dupla de zaga foi formada por duas pratas da casa: Sousa e Kanu.> ATUAÇÕES: Pedro Castro marca e garante Botafogo na final da Taça Rio 2021Uma sequência de pelo menos três jogos sem ser vazado não acontece desde o começo da temporada. Entre os dias 3 e 13 de março, o Botafogo não sofreu gol em nenhuma das quatro partidas que disputou (dois empates em 0 a 0 contra Boavista e Bangu, e vitórias por 3 a 0 e 5 a 0, contra Resende e Moto Club, respectivamente).

Inclusive, o Glorioso ainda não foi vazado quando Kanu e Sousa estão juntos no time titular. No total, são cinco partidas em que a dupla esteve escalada entre os 11 iniciais do Botafogo:

- Moto Club 0 x 5 Botafogo*;

- Bangu 0 X 0 Botafogo*;

- Botafogo 4 x 0 Macaé;

- Botafogo 0 x 0 Nova Iguaçu;

- Nova Iguaçu 0 x 1 Botafogo.

*Nestas partidas, Sousa atuou como lateral-esquerdo, enquanto Kanu fazia dupla de zaga com Marcelo Benevenuto, que foi emprestado ao Fortaleza.Kanu é o xerife da zaga do Botafogo e um dos poucos remanescentes do time titular da última temporada. Não à toa, o zagueiro tem o carinho e o respeito da torcida alvinegra. Os números mostram porque ele é um jogador importante para o time. No Campeonato Carioca, Kanu é o líder de passes certos e o terceiro da equipe em desarmes.

- Estamos nos dedicando ao máximo, eu que estou desde o ano passado já vejo uma diferença, uma luz no fim do túnel. Eu sei que é difícil, é difícil para mim, para vocês (torcedores), mas estamos trabalhando, dedicando nosso máximo para honrar este clube e deixar ele aonde merece - disse o camisa 2 após a vitória sobre o Nova Iguaçu.

Sousa, que já soma passagens pela Seleção Brasileira, tem uma boa relação com Kanu. O camisa 2, inclusive, não só deu a assistência para o amigo marcar o gol de número 600 do estádio Nilton Santos, como também lhe entregou a placa que o homenageia pelo feito.

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Após a vitória sobre o Nova Iguaçu, David Sousa exaltou o grupo e destacou a importância de alcançar mais um jogo sem sofrer gol. De acordo com a prata da casa, esse é um quesito fundamental para ficar mais perto das vitórias.

- Mérito de todo o grupo, mérito do dia a dia do trabalho. Isso é merecimento. A gente trabalha muito para que isso aconteça e Graças a Deus está se tornando realidade nos jogos. Nós ficamos muito felizes com isso. Que continue assim, vamos continuar focados, trabalhando em silêncio, porque as coisas vão acontecer e vamos ajudar cada vez mais o Botafogo.