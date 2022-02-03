Com duelo de campeões da primeira divisão na estreia, CBF divulga tabela de jogos da Série B de 2022

Depois de divulgar a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, a CBF anunciou nesta quinta-feira os jogos da Série B da competição nacional. O torneio será disputado entre 8 de abril e 5 de novembro, acabando antes do que normalmente acontece em virtude da Copa do Mundo do Qatar.A entidade máxima do futebol brasileiro ainda não confirmou os horários e dias das rodadas, anunciando apenas as semanas em que as partidas acontecerão. Na estreia, Bahia e Cruzeiro, campeões da primeira divisão, se enfrentam em Salvador.
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Além das equipes remanescentes do ano passado, a Série B terá ainda a chegada de Bahia, Grêmio, Sport e Chapecoense, que foram rebaixadas da primeira divisão, e Criciúma, Ituano, Novorizontino e Tombense, que subiram da Série C.
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VEJA A PRIMEIRA RODADA DA SÉRIE B 2022 (8/4 ou 9/4)Ponte Preta x GrêmioCSA x CriciúmaSport x Sampaio CorrêaBrusque x GuaraniNovorizontino x CRBLondrina x NáuticoVasco x Vila NovaBahia x CruzeiroTombense x Operário-PRChapecoense x Ituano