Com duelo de campeões da primeira divisão na estreia, CBF divulga tabela de jogos da Série B de 2022

Depois de divulgar a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, a CBF anunciou nesta quinta-feira os jogos da Série B da competição nacional. O torneio será disputado entre 8 de abril e 5 de novembro, acabando antes do que normalmente acontece em virtude da Copa do Mundo do Qatar.A entidade máxima do futebol brasileiro ainda não confirmou os horários e dias das rodadas, anunciando apenas as semanas em que as partidas acontecerão. Na estreia, Bahia e Cruzeiro, campeões da primeira divisão, se enfrentam em Salvador.