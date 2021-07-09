Com Dudu em campo, Palmeiras faz treino tático e encerra preparação para o clássico diante do Santos

Após o aquecimento, o treinador separou duas equipes para trabalhos em campo reduzido com ênfase na marcação, transições e outras jogadas. Na sequência, os setores ofensivo e defensivo foram separados para atividades específicas de cada posição.. Ao final, os cobradores do elenco praticaram cobranças de falta.Gabriel Veron realizou o aquecimento com o grupo e trabalhos na parte interna do centro de excelência – o atacante está em fase final de recondicionamento físico. O zagueiro Pedrão também fez o aquecimento e atividades físicas à parte no gramado. Dudu treinou normalmente e pode ser utilizado por Abel, caso o treinador opte por seu retorno = ainda gradual. Em recuperação de um edema no joelho direito, Luiz Adriano permaneceu na parte interna sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.Com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras tem 22 pontos e ocupa a liderança – o Red Bull Bragantino aparece em segundo, também com 22 pontos, mas com uma vitória a menos. Atuando como mandante, o clube defende 16 jogos de invencibilidade.