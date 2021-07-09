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Com Dudu em campo, Palmeiras faz treino tático e encerra preparação para o clássico diante do Santos

Gabriel Veron, Pedrão e Luiz Adriano seguem indisponíveis e não vão para o clássico...

Publicado em 09 de Julho de 2021 às 20:12

LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2021 às 20:12
Crédito: César Greco/Ag. Palmeiras
O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira (9), na Academia de Futebol, e encerrou a preparação para o clássico contra o Santos, neste sábado (10), às 16h30, no Allianz Parque.. O técnico Abel Ferreira comandou uma atividade tática de olho na quinta vitória consecutiva na competição e na manutenção da liderança do Brasileirão.
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Após o aquecimento, o treinador separou duas equipes para trabalhos em campo reduzido com ênfase na marcação, transições e outras jogadas. Na sequência, os setores ofensivo e defensivo foram separados para atividades específicas de cada posição.. Ao final, os cobradores do elenco praticaram cobranças de falta.Gabriel Veron realizou o aquecimento com o grupo e trabalhos na parte interna do centro de excelência – o atacante está em fase final de recondicionamento físico. O zagueiro Pedrão também fez o aquecimento e atividades físicas à parte no gramado. Dudu treinou normalmente e pode ser utilizado por Abel, caso o treinador opte por seu retorno = ainda gradual. Em recuperação de um edema no joelho direito, Luiz Adriano permaneceu na parte interna sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.Com quatro vitórias consecutivas no Brasileirão, o Palmeiras tem 22 pontos e ocupa a liderança – o Red Bull Bragantino aparece em segundo, também com 22 pontos, mas com uma vitória a menos. Atuando como mandante, o clube defende 16 jogos de invencibilidade.

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