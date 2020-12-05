Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com duas vitórias em 11 jogos, Ricardo Sá Pinto começa a ser pressionado no Vasco
futebol

Com duas vitórias em 11 jogos, Ricardo Sá Pinto começa a ser pressionado no Vasco

Próximos jogos devem definir o futuro do treinador, e os três próximos confrontos são contra equipes da parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 dez 2020 às 08:30

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 08:30

Crédito: Ricardo Sá Pinto cruzou o Oceano Atlântico para encarar o desafio de comandar o Vasco (AFP
A pressão é inevitável e a sequência é tão dura quanto a realidade do Vasco. Por isso mesmo, tudo que acontece no clube hoje já é pensando no que pode se passar nas próximas partidas: após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Cruz-Maltino encara o Grêmio, fora de casa; o Fluminense e o Santos, em São Januário. O que está ruim pode piorar?Pois é. O técnico Ricardo Sá Pinto tem 11 jogos e duas vitórias. Elas foram contra Sport, concorrente direto, e Caracas, da Venezuela. O time empatou com adversários que estão acima e que estão no mesmo nível, mas também foi derrotado de maneira acachapante pelo Ceará. Deste modo, os resultados das próximas partidas, mesmo difíceis, serão decisivas para o futuro do treinador.
A pressão existe, é natural, embora ainda velada e blindada. Na mesma ainda branda intensidade, focos de insatisfação no departamento de futebol também existem, mas não são, necessariamente, as razões para os maus resultados recentes.
Até porque, até a chegada de Sá Pinto, o problema maior era defensivo. E fora a partida contra o Vozão, os ajustes melhoraram o desempenho da equipe. Ofensivamente, o time até criou diante do Defensa y Justicia. Faltou precisão.
-> Confira a tabela do Campeonato Brasileiro
O presidente do clube, Alexandre Campello afirmou, em entrevista ao site "Ge", na última sexta-feira, que "não cede a pressões". Veremos o que os bastidores cruz-maltinos dirão nos próximos dias. E, principalmente, após os próximos três jogos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Produção capixaba seleciona elenco para peça de sucesso; veja como se inscrever
Imagem de destaque
5 chás que ajudam a aliviar cólicas e desconfortos menstruais
Imagem de destaque
Maxiane e Jonas chamam atenção em comercial com apelidos dados no BBB 26

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados