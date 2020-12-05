Com duas vitórias em 11 jogos, Ricardo Sá Pinto começa a ser pressionado no Vasco

A pressão é inevitável e a sequência é tão dura quanto a realidade do Vasco. Por isso mesmo, tudo que acontece no clube hoje já é pensando no que pode se passar nas próximas partidas: após a eliminação na Copa Sul-Americana, o Cruz-Maltino encara o Grêmio, fora de casa; o Fluminense e o Santos, em São Januário. O que está ruim pode piorar?Pois é. O técnico Ricardo Sá Pinto tem 11 jogos e duas vitórias. Elas foram contra Sport, concorrente direto, e Caracas, da Venezuela. O time empatou com adversários que estão acima e que estão no mesmo nível, mas também foi derrotado de maneira acachapante pelo Ceará. Deste modo, os resultados das próximas partidas, mesmo difíceis, serão decisivas para o futuro do treinador.