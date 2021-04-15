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Com duas novidades, Flamengo está escalado para o clássico contra o Vasco; veja o time

Bruno Viana substitui Rodrigo Caio na defesa, enquanto João Gomes ganha oportunidade na vaga de Arrascaeta...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 18:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 abr 2021 às 18:05
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está definido para enfrentar o Vasco, a partir das 19h desta quinta-feira, no Maracanã. Após conquistar o título da Supercopa do Brasil no último domingo, o técnico Rogério Ceni fez duas mudanças no time titular. Na defesa, Bruno Viana entrará no lugar de Rodrigo Caio, que foi poupado do clássico. No meio, João Gomes foi o escolhido para substituir Arrascaeta.
+ Lesão ou divergência contratual? Entenda a situação de ArrascaetaNa tarde desta quarta-feira, o Flamengo anunciou que um exame detectou uma entorse no tornozelo do meia uruguaio. Ele estava relacionado para a partida e foi cortado da relação. De acordo com o site "ge", a ausência de Arrascaeta pode ter outro motivo: uma discordância do empresário dele com a diretoria rubro-negra sobre uma possível de renovação de contrato.
Dessa forma, a escalação do Flamengo para encarar o Vasco será: Diego Alves, Isla, Willian Arão, Bruno Viana e Filipe Luís; João Gomes, Diego, Gerson e Everton Ribeiro; Bruno Henrique e Gabigol.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
O clássico, válido pela nona rodada da Taça Guanabara, inicia às 19h (de Brasília), no Maracanã, e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!.

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