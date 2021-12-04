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Com Du Queiroz como lateral, Corinthians encerra a preparação para encarar o Grêmio

Garoto pode jogar improvisado, na ausência de Fagner. Xavier deve ser o escolhido para o meio-campo no lugar do suspenso Gabriel...
LanceNet

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Publicado em 

04 dez 2021 às 14:30

Publicado em 04 de Dezembro de 2021 às 14:30

O Corinthians encerrou na manha desta sábado (4) a sua preparação para encarar o Grêmio, neste domingo (5), às 16h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. De acordo com o jornalista Marco Bello, através das suas redes sociais, o meia Du Queiroz foi testado como lateral-direito na última atividade comandada pelo técnico Sylvinho. O titular da função, Fagner, está suspenso e o reserva imediato da posição, João Pedro não expira confiança, principalmente após falha decisiva na estreia contra o Ceará, no último dia 25 de novembro.
Du chegou a fazer a função nos seus primeiros jogos como profissional, ainda nesta temporada, mas vinha se fixando no meio-campo, a sua posição de ofício.
Na vaga do meia Gabriel, que, assim como Fagner, recebeu o terceiro cartão amarelo no último compromisso corintiano, diante do Athltico-PR, no último domingo (28), Xavier deve ser o escolhido.
No último trabalho comandado por Sylvinho, os atletas fizeram um coletivo em campo reduzido um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas. Após o fim do treinamento, alguns jogadores fizeram atividades complementares de passes e cobranças de pênaltis.
Recuperado de lesão muscular na coxa direita, o meia Giuliano é a grande novidade entre os relacionados.
O provável Corinthians que deve iniciar a partida contra o Grêmio tem Cássio; Du Queiroz, João Victor, Gil e Fábio Santos; Xavier, Willian, Giuliano, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.
Crédito: Willian,RógerGuedeseGiuliano(fotodevemsertitularescontraoGrêmio(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians)

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