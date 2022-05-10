Com dores no joelho, Róger Guedes não enfrenta a Portuguesa-RJ; veja os relacionados do Corinthians

O Corinthians encerrou na tarde desta terça-feira (10) a sua preparação para encarar a Portuguesa-RJ, nesta quarta-feira (11), às 21h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Corinthians

A grande ausência na lista de relacionados é o atacante Róger Guedes, que começou entre os titulares na vitória contra o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão.

O camisa 9 sentiu dores no joelho esquerdo, realizou exame de imagem nesta manhã e foi constatada uma inflamação. À tarde, ele iniciou o tratamento na parte interna do CT com a equipe de fisioterapia e será preservado pela comissão técnica.

Vítor Pereira ainda não poderá contar com o lateral-direito Fagner, que está em recuperação com a equipe de fisioterapeutas do Timão após ter confirmado um entorse no tornozelo direito no empate sem gols contra o Deportivo Cali, pela Libertadores.

Além do camisa 23, João Pedro (desconforto no músculo posterior da coxa direita), os meio-campistas Luan (dores no quadril esquerdo), Paulinho (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo) e Ruan Oliveira (transição), além do atacante Jô (dores no joelho esquerdo) desfalcam o Timão. Gil não foi relacionado por opção técnica.

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Com esses desfalques, o treinador português teve que relacionar alguns garotos da base para a partida contra a Lusa carioca. São eles o zagueiro Robert Renan os atacantes Felipe, Giovane e Wesley. O defensor começou como titular a partida de ida, que terminou 1 a 1, enquanto Wesley entrou no decorrer da partida.

O treino desta terça-feira contou com sete jogadores das categorias de base: os zagueiros Murillo (2002) e Robert Renan (2003); o lateral-direito Léo Mana (2004); os meio-campistas Biro (2004) e Matheus Araújo (2002); e os atacantes Felipe (2004), Giovane (2003) e Wesley (2005).

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos na vitória do clube alvinegro diante do Red Bull Bragantino fizeram mais um trabalho regenerativo, mas, desta vez, no gramado, sob os cuidados do preparador físico António Ascensão.

Os demais jogadores realizaram o aquecimento e, em seguida, participaram de um treino de posse de bola em campo reduzido com o comando do técnico Vítor Pereira. Por fim, houve repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas, além de cobranças de falta e pênaltis.

Confira a lista completa de relacionados:

Goleiros: Cássio, Ivan e Matheus DonelliLaterais: Fábio Santos, Lucas Piton e Rafael RamosZagueiros: João Victor, Raul Gustavo, Robert Renan e RobsonMeio-campistas: Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Renato Augusto, Roni e WillianAtacantes: Adson, Felipe, Giovane, Gustavo Mantuan, Gustavo Silva, Júnior Moraes e Wesley