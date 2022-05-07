Com dores no joelho, Jô desfalca o Corinthians contra o Bragantino

O Corinthians tem um desfalque de última hora para o jogo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), às 18h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com dores no joelho esquerdo, o atacante Jô não participou do último treinamento corintiano, neste sábado (7), e ficou fora da lista dos relacionados.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoO camisa 77 estava sendo presença constante no time titular corintiano, principalmente nos jogos da Libertadores, tanto que iniciou o jogo contra o Deportivo Cali, na Colômbia, na última quarta.