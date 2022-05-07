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Com dores no joelho, Jô desfalca o Corinthians contra o Bragantino

Atacante não treinou no sábado (7) e  está ausente dos relacionados para jogo...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 19:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 19:38
O Corinthians tem um desfalque de última hora para o jogo contra o Red Bull Bragantino, neste domingo (8), às 18h, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Com dores no joelho esquerdo, o atacante Jô não participou do último treinamento corintiano, neste sábado (7), e ficou fora da lista dos relacionados.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros da história do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos do Corinthians no BrasileirãoO camisa 77 estava sendo presença constante no time titular corintiano, principalmente nos jogos da Libertadores, tanto que iniciou o jogo contra o Deportivo Cali, na Colômbia, na última quarta.
O lateral-direito Fagner, que sofreu uma entorse no tornozelo na partida contra o Deportivo Cali, na última quarta-feira (4), também será desfalque. O atleta deve ficar cerca de uma semana fora de combate.
A dupla se junta ao lateral-direito João Pedro, com um desconforto muscular na coxa direita, o meia Ruan Oliveira, em transição física, Paulinho, que rompeu o ligamento do joelho esquerdo, e o meia-atacante Luan, que nesta semana voltou a sentir o quadril.
Crédito: JôvinhaganhandosequêncianotimetitulardoCorinthians(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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