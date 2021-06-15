Com dores na panturrilha, Jô é baixa do Corinthians contra o Red Bull Bragantino

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

O atacante Jô está fora da partida entre Corinthians e Red Bull Bragantino, nesta quarta-feira (16), às 20h30, na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador sentiu dores na panturrilha da perna esquerda na véspera do compromisso e nem foi relacionado para o duelo diante do Massa Bruta.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Com isso, o único jogador de referência à disposição para a partida será o garoto Cauê, que recentemente se recuperou de um trauma no tornozelo, mas não entra em campo desde a goleada corintiana por 4 a 0 sobre o River Plate (PAR), em Itaquera, no dia 26 de maio, pela última rodada da fase de grupo da Copa Sul-Americana, quando entrou nos 20 minutos finais. Léo Natel também pode fazer a função.

No entanto, em cinco jogos como técnico do Corinthians, o técnico Sylvinho ainda não atuou com centroavantes. O treinador tem optado por escalar Luan como “falso 9” e já até mesmo colocou Gustavo Mosquito para jogar mais adiantado.