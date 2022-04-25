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Com 'dor de cabeça', Botafogo só pensa em novo goleiro em caso de oportunidade de mercado

Mesmo com falha de Diego Loureiro e Gatito com dificuldade com sequência, Botafogo não optou por contratação na primeira janela da 'Era Textor' e não tem setor como prioridade...
LanceNet

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Publicado em 

25 abr 2022 às 18:32

Publicado em 25 de Abril de 2022 às 18:32

Os goleiros estão em pauta no Botafogo. Enquanto Gatito Fernández ficou fora das últimas três partidas por dores no joelho direito - o mesmo da grave lesão que o afastou dos gramados por mais de um ano -, Diego Loureiro teve falha decisiva que culminou no gol do Atlético-GO no empate por 1 a 1 no jogo deste domingo, pela 3ª rodada do Brasileirão.+ De meia a volante, Chay corresponde e reafirma importância para o elenco do Botafogo
Com melhor condição financeira desde a chegada John Textor, o único setor que o Botafogo não contratou na agitada primeira janela com o investidor foi justamente o gol. Internamente, há confiança que Gatito Fernández e Diego Loureiro podem dar conta do recado - pelo menos a curto prazo.
Nomes até foram colocados na mesa - e intensamente oferecidos, como em todas as posições -, mas a diretoria sequer avançou com nenhuma questão para um arqueiro. Douglas Borges e Igo Gabriel são as outras opções do time principal.
Tanto com Eduardo Freeland, diretor de futebol que iniciou o período de janela, e André Mazzuco, executivo que assumiu logo depois, a escolha foi por não avançar na contratação de nomes para o gol. Internamente, é entendido que Gatito Fernández por ser o titular na equipe mesmo diante da nova realidade.
O entendimento mesmo diante das novas "dores de cabeça" é o mesmo. O Botafogo, no momento, não coloca um goleiro no topo das prioridades. Os dirigentes não consideram que o setor está com 100% de sucesso, mas existem fatores que não colocam a posição no topo das prioridades.Isso não quer dizer, contudo, que o Botafogo não vai trazer um arqueiro na segunda janela de transferências, que vai abrir em julho. O entendimento de momento é que o clube não "irá atrás" de um jogador da posição - como foram com os reforços dos outros setores.
A questão será feita se houver uma oportunidade de mercado. Um nome saindo de graça, jogador sem espaço no atual time, opção de retorno ao Brasil... Situações circunstanciais que coloquem o jogador no caminho do Botafogo - e não o contrário.
Dentro e fora de campo, com postagens em redes sociais, Diego Loureiro passou por apoio de companheiros e dirigentes - incluindo John Textor - após a falha contra o Atlético-GO. Gatito Fernández, vale lembrar, chegou a treinar normalmente dias antes do confronto contra o Atlético-GO e estava à disposição de Luís Castro. A escolha de quem começará contra o Juventude será do português.
Crédito: GatitoFernándezeDiegoLoureiro,doBotafogo(MontagemLance!

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