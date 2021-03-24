Com domínio e golaço no fim, Vasco supera o Macaé e vence a primeira no Campeonato Carioca

O Vasco saiu na frente, dominou o Macaé, criou chances em profusão, mas só conseguiu se confirmar na frente do placar na reta final da partida. Seja como for, o 3 a 1 em São Januário garantiu a primeira vitória da equipe cruz-maltina no Campeonato Carioca.Pressão do Vasco e golAos nove minutos, Andrey mandou chute de fora da área e Milton Raphael precisou mandar para escanteio. Aos 16, Marquinhos Gabriel fez jogada pela direita e rolou para Andrey. Novamente o goleiro do Alvianil fez a defesa. A pressão era total e, aos 18 minutos, Carlinhos cobrou escanteio e, após desvio na primeira trave, Gabriel Pec chutou de esquerda, sem chance para o goleiro.
Uma chance, um gol do MacaéApós o gol, o Cruz-Maltino seguiu mandando na partida. Aos 28, Pec cruzou, mas Talles Magno furou na hora de finalizar. Só que, aos 30, depois de escanteio, Dante testou de forma indefensável para Lucão na primeira finalização do Macaé. O domínio vascaíno, contudo, prosseguiu. Carlinhos tentou de fora da área. Milton segurou o chute rasteiro. O goleiro fez grande defesa pouco antes, quando Marquinhos Gabriel testou à queima-roupa.
Nova pressão vascaínaO segundo tempo mal começou e já houve emoção. Primeiro a defesa do Vasco bateu cabeça e Lopeu quase marcou, mas, com sete minutos, já houve duas chances em favor do mandante. O volume maior era do Cruz-Maltino. Logo após a parada técnica, Gabriel Pec cobrou falta da direita, Milton Raphael desviou e a bola foi para fora. Aos 23, Tiago Reis recebeu de Talles, finalizou no canto, mas a bola foi para fora.
Desencanto e golaçoEmbora sem o mesmo volume do primeiro tempo, o time da casa seguia dominando. E quando Vinícius cruzou e Tiago Reis foi puxado, Marquinhos Gabriel guardou o pênalti no fundo da rede, aos 37. O próprio Tiago perdeu chance clara no minuto seguinte. Só que a pá de cal aconteceu, aos 44. Galarza, que havia entrado dois minutos antes, acertou um golaço de fora da área.
FICHA TÉCNICAVASCO 3 X 1 MACAÉ
Estádio: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 24 de março de 2021, às 18hÁrbitro: Alexandre Vargas Tavares de JesusAssistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Marcus Vinicius Machado Araújo BrandãoCartões amarelos: Antonio, Lopeu, Barba, Marquinho (MAC)Cartões vermelhos: Não houve
GOLS: Gabriel Pec, aos 18'/1ºT (1-0); Dante, aos 30'/1ºT (1-1); Marquinhos Gabriel, ao 37'/2ºT (2-1) e Galarza, aos 44'/2ºT (3-1)
VASCO: Lucão, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan (Ulisses, 32'/2ºT) e Zeca; Andrey, Juninho (Tiago Reis, 19'/2ºT), Carlinhos e Marquinhos Gabriel (Galarza, 42'/2ºT); Gabriel Pec (Vinícius, 32'/2ºT) e Talles Magno (Laranjeira, 42'/2ºT) - Técnico: Marcelo Cabo.
MACAÉ: Milton Raphael, Pedro Costa (Rossales, 27'/2ºT), Álvaro, Dante, Barba e Taira; Wallacer (Júnior Araújo, 27'/2ºT), Wagner Carioca, Fábio (Antonio, 17'/2ºT) e Marquinho (Edy, 39'/2ºT); Alemão (Lopeu, Intervalo) - Técnico: Charles de Almeida.