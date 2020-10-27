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Com Dome, Flamengo reencontra Athletico, a única 'pedra no sapato' do time de Jesus em mata-matas

Espanhol "repetirá" o antecessor e enfrentará o Furacão em seu primeiro mata-mata pelo Flamengo. Invicto há oito jogos, Dome ressalta importância da defesa na Copa do Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 07:00

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 07:00

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Títulos, recordes e um futebol que encantou o Brasil: a trajetória de Jorge Jesus no Flamengo ficou marcada na história pelos êxitos e resultados alcançados. Contudo, nem tudo foram flores sob o comando do Mister. Logo no início do trabalho, o Athletico eliminou o Rubro-Negro, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa. Foi a única "pedra no sapato" em mata-matas com JJ no Rubro-Negro.
Pela mesma competição e em seu primeiro mata-mata dirigindo o Flamengo, Domènec Torrent - que vem cumprindo com sucesso o desafio de suceder o português - encontra o rival nesta quarta, às 21h30, e, na ida das oitavas de final, o objetivo é não sofrer gols - o que só ocorreu quatro vezes com Dome.
- No mata-mata não podemos sofrer gols. É diferente - afirmou o espanhol, no vestiário do Beira-Rio, ao grupo após o empate em 2 a 2 com o Internacional.Os empates em 1 a 1 com o Athletico, na Arena da Baixada e no Maracanã, foram o primeiro e terceiro jogos de Jorge Jesus no Flamengo. Dome, por sua vez, já está mais adaptado e com um time mais próximo de suas ideias para enfrentar o primeiro mata-mata. São 19 partidas sob o comando do espanhol (11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas), e uma sequência invicta de oito partidas.
Além do Furacão na Copa do Brasil, o Flamengo de Dome Torrent também já conhece seu adversário na próxima fase da Libertadores. Após avançar em primeiro lugar no Grupo A, o Rubro-Negro enfrentará o Racing, da Argentina, nas oitavas de final. Os duelos serão em 24 de novembro e 1º de dezembro.

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