Com Dome, Flamengo reencontra Athletico, a única 'pedra no sapato' do time de Jesus em mata-matas

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Títulos, recordes e um futebol que encantou o Brasil: a trajetória de Jorge Jesus no Flamengo ficou marcada na história pelos êxitos e resultados alcançados. Contudo, nem tudo foram flores sob o comando do Mister. Logo no início do trabalho, o Athletico eliminou o Rubro-Negro, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa. Foi a única "pedra no sapato" em mata-matas com JJ no Rubro-Negro.

Pela mesma competição e em seu primeiro mata-mata dirigindo o Flamengo, Domènec Torrent - que vem cumprindo com sucesso o desafio de suceder o português - encontra o rival nesta quarta, às 21h30, e, na ida das oitavas de final, o objetivo é não sofrer gols - o que só ocorreu quatro vezes com Dome.

- No mata-mata não podemos sofrer gols. É diferente - afirmou o espanhol, no vestiário do Beira-Rio, ao grupo após o empate em 2 a 2 com o Internacional.Os empates em 1 a 1 com o Athletico, na Arena da Baixada e no Maracanã, foram o primeiro e terceiro jogos de Jorge Jesus no Flamengo. Dome, por sua vez, já está mais adaptado e com um time mais próximo de suas ideias para enfrentar o primeiro mata-mata. São 19 partidas sob o comando do espanhol (11 vitórias, 4 empates e 4 derrotas), e uma sequência invicta de oito partidas.