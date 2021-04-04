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Com dois títulos na mira e estreia na Libertadores, Flamengo tem abril decisivo pela frente; veja calendário

Clube rubro-negro disputará sete partidas e pode acabar o mês como campeão da Supercopa do Brasil e da Taça Guanabara...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 08:00
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Após um início de temporada em ritmo de treino, o Flamengo terá pela frente um mês de abril decisivo. Além da reta final da Taça Guanabara, da qual é o atual líder, o Rubro-Negro defenderá o título da Supercopa do Brasil contra o Palmeiras e disputará as duas primeiras rodadas da fase de grupos da Copa Libertadores da América.
+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoCHANCE DE PRIMEIRO TÍTULO
Atual campeão do Brasileirão, o Flamengo voltará a disputar a Supercopa do Brasil e terá a chance de levantar o primeiro troféu da temporada. O confronto, em jogo único, será no dia 11 de abril contra o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil 2020. O palco da partida será o Estádio Mané Garrincha, em Brasília.
O clube rubro-negro, inclusive, é o atual campeão do torneio. Em 2020, ainda sob o comando de Jorge Jesus, a equipe se sagrou campeã ao bater o Athletico-PR por 3 a 0, com gols de Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta.
+ Pelo bi! Flamengo tem vantagem em relação a 2020 para a disputa da Supercopa do Brasil
RETA FINAL DE TAÇA GUANABARA
A segunda chance de título para o Flamengo no mês será a Taça Guanabara, que está sendo disputada em pontos corridos nesta temporada. Atualmente, o clube é o líder da competição ao lado do Volta Redonda. Ambas as equipes têm 16 pontos, mas o Rubro-Negro leva vantagem no saldo de gols.
O Flamengo ainda tem mais quatro jogos a disputar na competição, incluindo o clássico contra o Vasco e o confronto direto com o Voltaço. O próximo compromisso será nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília), contra o Madureira, no Raulino de Oliveira.
+ Confira a tabela completa do Campeonato Carioca
Em seguida, já no mês de maio, os quatro primeiros colocados da Taça Guanabara disputarão as semifinais do Campeonato Carioca, em jogos de ida e volta. Os vencedores de cada semifinal se enfrentam na decisão do Estadual.
INÍCIO DA BUSCA PELO TRI
O outro desafio do Flamengo em abril será a disputa das primeiras rodadas da fase de grupos da Libertadores. Campeão em 2019 e eliminado nas oitavas de final em 2020, o clube iniciará a campanha em busca do terceiro título na competição mais importante da América do Sul.
A primeira e a segunda rodadas estão marcadas para ocorrer nas semanas do dia 21 e do dia 28 de abril, respectivamente. O Flamengo é um dos cabeças de chave do torneio e conhecerá os adversários da fase de grupos no sorteio da próxima sexta-feira, 9 de abril.
+ Grupo da morte, moleza, altitude... Veja os possíveis cenários para o Flamengo no sorteio da LibertadoresConfira o calendário do Flamengo em abril:
05 de abril - Madureira (Taça Guanabara)11 de abril - Palmeiras (Supercopa do Brasil)14 ou 15 de abril - Vasco (Taça Guanabara)17 ou 18 de abril - Portuguesa (Taça Guanabara)20, 21, 22 de abril - 1ª rodada da Libertadores24 ou 25 de abril - Volta Redonda (Taça Guanabara)27, 28, 29 de abril - 2ª rodada da Libertadores

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