Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com dois tabus na mira, Flamengo embarca para enfrentar o Cuiabá pelo Brasileirão
futebol

Com dois tabus na mira, Flamengo embarca para enfrentar o Cuiabá pelo Brasileirão

Em quatro partidas na Arena Pantanal, Rubro-Negro nunca venceu nem balançou as redes. Duelo contra o Cuiabá será nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília)....

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 15:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jun 2021 às 15:30
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O elenco do Flamengo embarcou na tarde desta quarta-feira para Mato Grosso, onde enfrenta o Cuiabá nesta quinta, às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileirão. Com nove pontos em cinco jogos, o Rubro-Negro fará sua segunda partida como visitante em sequência e busca reencontrar o caminho das vitórias para encostar no G-4. Confira a classificação aqui!
+ Sem Diego Alves, Flamengo divulga os relacionados para a partida contra o Cuiabá; veja a listaPara a partida desta quinta-feira, o técnico Rogério Ceni não contará com Diego Alves, preservado por precaução após avaliação da fisiologia. Por outro lado, a equipe contará com o retorno do zagueiro Rodrigo Caio, que deve ser titular ao lado de Willian Arão.
Para voltar ao Rio de Janeiro com três pontos na bagagem, o Flamengo terá que quebrar dois tabus na Arena Pantanal, local da partida contra o Cuiabá. Em quatro jogos no estádio desde 2014, o Rubro-Negro nunca venceu e nem sequer conseguiu balançar as redes.
+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de Gerson Jogos do Flamengo na Arena Pantanal:
- Goiás 1 x 0 Flamengo - Brasileiro de 2014- Vasco 1 x 0 Flamengo - Brasileiro de 2015- Santos 0 x 0 Flamengo - Brasileiro 2016- Fluminense 4 x 0 Flamengo - Taça Rio 2018
Flamengo e Cuiabá medem forças na Arena Pantanal a partir das 20h (de Brasília) desta quinta-feira. O LANCE! acompanha a partida em Tempo Real.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Secretaria de Estado da Educação afirma que determinou retirada dos equipamentos quando teve ciência do fato
Escola estadual de Linhares instala câmeras em banheiros e gera polêmica
A dificuldade de contratar mão de obra especializada é um dos principais entraves para o mercado imobiliário
Mercado imobiliário do ES foca em produtividade para vencer gargalo de mão de obra
Imagem de destaque
8 motivos para incluir o milho na alimentação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados