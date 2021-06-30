Com dois tabus na mira, Flamengo embarca para enfrentar o Cuiabá pelo Brasileirão

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

O elenco do Flamengo embarcou na tarde desta quarta-feira para Mato Grosso, onde enfrenta o Cuiabá nesta quinta, às 20h (de Brasília), pela oitava rodada do Brasileirão. Com nove pontos em cinco jogos, o Rubro-Negro fará sua segunda partida como visitante em sequência e busca reencontrar o caminho das vitórias para encostar no G-4. Confira a classificação aqui!

+ Sem Diego Alves, Flamengo divulga os relacionados para a partida contra o Cuiabá; veja a listaPara a partida desta quinta-feira, o técnico Rogério Ceni não contará com Diego Alves, preservado por precaução após avaliação da fisiologia. Por outro lado, a equipe contará com o retorno do zagueiro Rodrigo Caio, que deve ser titular ao lado de Willian Arão.

Para voltar ao Rio de Janeiro com três pontos na bagagem, o Flamengo terá que quebrar dois tabus na Arena Pantanal, local da partida contra o Cuiabá. Em quatro jogos no estádio desde 2014, o Rubro-Negro nunca venceu e nem sequer conseguiu balançar as redes.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de Gerson Jogos do Flamengo na Arena Pantanal:

- Goiás 1 x 0 Flamengo - Brasileiro de 2014- Vasco 1 x 0 Flamengo - Brasileiro de 2015- Santos 0 x 0 Flamengo - Brasileiro 2016- Fluminense 4 x 0 Flamengo - Taça Rio 2018