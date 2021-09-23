Com dois jogadores a menos, Ponte Preta vence Operário fora de casa e se afasta do Z4 da Série B

Na noite desta quarta-feira (22), a Ponte Preta foi até Ponta Grossa e venceu o Operário em jogo pela 25ª rodada do Brasileirão Série B 2021, mesmo jogando com dois a menos. André Luiz abriu o placar para a Macaca, Marcelo deixou tudo igual, mas Rodrigão deu o triunfo para os visitantes. Com o resultado, o time paulista ganhou duas posições na tabela e abriu quatro pontos do Z4. Por outro lado, o Fantasma ficou no meio da classificação e chegou ao seu quinto compromisso seguido sem somar os três pontos.
Agora, as duas equipes voltam a campo no próximo final de semana. No sábado (25), o Operário-PR visita o Confiança, às 17h30. Por outro lado, no domingo (26), a Ponte Preta recebe o Brasil de Pelotas, às 18h15. Ambas as partidas são válidas pela 26ª rodada do Brasileirão Série B 2021.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPonte chega maisO começo do jogo no Germano Krüger foi truncado no meio de campo durante os primeiros movimentos. Depois deste período de estudos, as equipes começaram a se soltar e as chances apareceram.
Mesmo fora de casa, a Ponte Preta não se acuou e chegou primeiro. André Luiz tentou chute de fora, mas errou o alvo. Em seguida, Moisés foi acionado pelo lado direito, invadiu a área e finalizou. Simão apareceu bem e espalmou. Do outro lado, o Operário ficou na bronca com a arbitragem depois que Alex Silva recebeu dentro da área e caiu, alegando falta de Rayan. O lance foi checado pelo VAR, que concordou com o árbitro de campo, mandando o jogo seguir.
Dois gols em cinco minutosDepois de começar a partida com as melhores chances, a Ponte Preta finalmente transformar o seu domínio em números no placar. Aos 21 minutos, André Luiz recebeu pelo meio e soltou uma bomba de longe. A bola fez uma curva e saiu do alcance de Simão, que se esticou, mas não conseguiu defender.
O Operário tentou a resposta imediata. Djalma Silva finalizou à esquerda do gol de Ivan, que voou, mas não encontrou nada. Se o camisa 6 não teve êxito, Marcelo conseguiu deixar tudo igual. Aos 26, Paulo Sérgio cobrou falta por cima da barreira e a bola bateu na trave. Na sobra, o meia só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede.
Legítimo 9Depois de pegar fogo com os dois gols em seguida, o confronto ficou novamente equilibrado. As duas equipes passaram a dividir as ações e não se ocultaram na busca pela vantagem no placar. Pelo lado do Operário, Thomaz finalizou de longe, mas Ivan encaixou.
Quando tudo parecia definido para a ida ao intervalo em igualdade, Moisés recebeu pela esquerda em velocidade, driblou dois marcadores e tocou na direção do gol. Rodrigão, embaixo das traves, só teve o trabalho de completar para o fundo da meta, levando a Ponte Preta em vantagem para os vestiários.
Volta agitadaA partida em Ponta Grossa voltou com tudo do intervalo. Por duas vezes, Richard teve a chances de ampliar para a Ponte Preta. Na primeira, o goleiro Simão fechou bem o ângulo. Já na segunda, o arqueiro foi mais rápido e evitou o chute.
Em contrapartida, o Operário não deixou barato as chegadas da equipe visitante. Thomaz arriscou chute de longe, e Ivan voou no ângulo para fazer a defesa. Já aos 14 minutos, Paulo Sérgio fez jogada individual pelo meio e bateu tirando do goleiro. A bola beijou a trave direita e passou em frente à meta antes de sair em tiro de meta.
Inacreditável!Atrás no placar, o Operário passou a pressionar a Ponte Preta em busca da igualdade. Rafael Oller entrou bem na partida e apareceu como principal alternativa do clube paranaense.
Aos 18 minutos, Djalma Silva soltou uma bomba em cobrança de falta. Ivan fez boa defesa, e a bola ficou esperando ser chutada no meio da área. Rafael Oller completou para o gol, mas Kevin apareceu em cima da linha para salvar a Ponte Preta. Mais tarde, André Luiz cometeu falta próxima a área e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando a Macaca com um jogador a menos.
Ponte Preta se segura com dois a menosCom um a mais, o Operário aumentou a pressão. Logo após a expulsão, Alex Silva tentou chute de longe, a bola desviou em Rafael Oller e deixou Ivan sem reação. Para sorte do goleiro, a linha de fundo foi o destino final do lance.
Se segurando como podia, a Macaca teve que lidar com mais um problema. Assim como André Luiz, Fábio Sanches fez falta próximo a área e recebeu o segundo cartão amarelo, também indo para o chuveiro mais cedo. Desesperado pelo empate, o time da casa tentou de tudo, mas não conseguiu balançar a rede novamente, muito graças a Ivan, que fez boas defesas e fechou o jogo em 2 a 1.FICHA TÉCNICAOPERÁRIO-PR 1 X 2 PONTE PRETALocal: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa-PRData/Horário: 22 de setembro de 2021 (quarta-feira), às 21h30Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira (SE) e Daniel Vidal Pimentel (SE)Gols: André Luiz (21'/1°T) (0-1), Marcelo Oliveira (26'/1°T) (1-1), Rodrigão (45'/1°T) (1-2)Cartões amarelos: André Luiz, Fábio Sanches (Ponte Preta), Djalma Silva, Rodolfo Filemon, Thomaz (Operário)Cartões Vermelhos: André Luiz, Fábio Sanches (Ponte Preta)
OPERÁRIO-PR: Simão; Alex Silva, Reniê, Rodolfo Filemon e Djalma Silva; Marcelo Santos (Guedes, aos 34'/2°T), Marcelo (Schumacher, aos 37'/2°T) e Rafael Longuine (Alan, aos 0'/2°T); Felipe Garcia (Rafael Oller, aos 0'/2°T), Paulo Sérgio e Thomaz (Rodrigo Pimpão, aos 30'/2°T). Técnico: Matheus Costa.
PONTE PRETA: Ivan; Kevin, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos; André Luiz, Marcos Júnior (Yago Henrique, aos 39'/2°T) e Fessin (Lucas Cândido, aos 16'/2°T); Richard (Iago, aos 16'/2°T), Moisés (Niltinho, aos 39'/2°T) e Rodrigão (João Veras, aos 30'/2°T). Técnico: Gilson Kleina.