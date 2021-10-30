Com dois gols de Vini Jr., Real Madrid vence o Elche fora de casa no Campeonato Espanhol

Crédito: JOSE JORDAN / AFP

Vitória merengue com toque brasileiro. Neste sábado, na abertura da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visitou o Elche no Estádio Martínez Valero e o time de Carlo Ancelotti bateu o rival por 2 a 1. Vini Jr. (duas vezes) fez para os Blancos e Pere Milla descontou.

Com dois gols de Vini Jr., Real Madrid vence o Elche fora de casa no Campeonato EspanholMALVADOEm um primeiro tempo equilibrado, balançou as redes quem vive grande fase. Aos 22 minutos, a defesa do Elche errou e a bola sobrou para Casemiro, que entregou para Mariano Díaz. De calcanhar, o dominicano deixou para Vini Jr., que bateu de canhota para abrir o placar e fazer seu oitavo gol na temporada.

+ Veja a tabela e os jogos da La Liga

UM A MAISNa etapa final, o Elche começou a pressionar e chegou a levar perigo ao goleiro Courtois. A situação, porém, ficou mais fácil para o Real Madrid quando Raúl Guti foi expulso e deixou o time da casa com um a menos. O camisa 8 do Elche, que levou amarelo no primeiro tempo, recebeu o segundo após falta em Kroos.

DE NOVO ELEDe fora da lista de convocados do técnico Tite para os jogos da Seleção Brasileira, Vini Jr. mostrou que pode estar no grupo do treinador. Aos 28 do segundo tempo, o brasileiro recebeu de Modric e tocou de cavadinha na saída do goleiro para marcar o segundo merengue, seu nono gol na temporada. No fim, Pere Milla descontou para o Elche.

+ Messi fora do topo, Neymar ausente do top 15… Veja as 25 posições de suposta lista da Bola de Ouro 2021