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Com dois gols de Vini Jr., Real Madrid vence o Elche fora de casa no Campeonato Espanhol

Brasileiro marca uma vez em cada tempo, é o destaque da partida e mostra que não se abateu após não ser convocado para a Seleção Brasileira. Merengues chegam a 24 pontos...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 10:53

LanceNet

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Publicado em 

30 out 2021 às 10:53
Crédito: JOSE JORDAN / AFP
Vitória merengue com toque brasileiro. Neste sábado, na abertura da 12ª rodada do Campeonato Espanhol, o Real Madrid visitou o Elche no Estádio Martínez Valero e o time de Carlo Ancelotti bateu o rival por 2 a 1. Vini Jr. (duas vezes) fez para os Blancos e Pere Milla descontou.
Com dois gols de Vini Jr., Real Madrid vence o Elche fora de casa no Campeonato EspanholMALVADOEm um primeiro tempo equilibrado, balançou as redes quem vive grande fase. Aos 22 minutos, a defesa do Elche errou e a bola sobrou para Casemiro, que entregou para Mariano Díaz. De calcanhar, o dominicano deixou para Vini Jr., que bateu de canhota para abrir o placar e fazer seu oitavo gol na temporada.
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UM A MAISNa etapa final, o Elche começou a pressionar e chegou a levar perigo ao goleiro Courtois. A situação, porém, ficou mais fácil para o Real Madrid quando Raúl Guti foi expulso e deixou o time da casa com um a menos. O camisa 8 do Elche, que levou amarelo no primeiro tempo, recebeu o segundo após falta em Kroos.
DE NOVO ELEDe fora da lista de convocados do técnico Tite para os jogos da Seleção Brasileira, Vini Jr. mostrou que pode estar no grupo do treinador. Aos 28 do segundo tempo, o brasileiro recebeu de Modric e tocou de cavadinha na saída do goleiro para marcar o segundo merengue, seu nono gol na temporada. No fim, Pere Milla descontou para o Elche.
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SEQUÊNCIA​Elche e Real Madrid voltam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo fim de semana. No domingo (7), o Elche visita o Mallorca, enquanto o Real Madrid recebe o Rayo Vallecano no sábado (6). Antes, porém, a equipe merengue encara o Shakhtar Donetsk, pela Champions League, em Madri.

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