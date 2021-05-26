Com dois gols de Rwan, Santos Sub-23 vence amistoso contra Toledo

O Santos Sub-23 venceu o Toledo por 3 a 1 em amistoso realizado na manhã desta quarta-feira no CT Rei Pelé. Os gols santistas foram anotados por Rwan Seco e Wesley. Diogenes, Mikael, Gustavo, João Cubas, Jhonnatan; Victor Braga, Felipe Carvalho e Victor Yan; Pisteli, Rwan Seco e Alexandre Tam iniciaram a partida.O atacante Rwan vêm se destacando na categoria. O jogador chegou do Flamengo de Guarulhos e já vinha treinando com a equipe, mas apareceu no BID recentemente. A categoria Sub-23 é comandada pelo técnico Edinho, filho do Rei Pelé, que é auxiliado pelo Rodrigo Chipp. A equipe tem estreia marcada no Campeonato Brasileiro de Aspirantes no dia 10 de junho, contra o Corinthians fora de casa.Na última edição do Brasileiros de Aspirantes, O sub-23 terminou em quinto lugar com 14 pontos e por pouco não se classificou para a segunda fase. Foram quatro vitórias, dois empates e duas derrotas dos oito jogos na fase de grupos do campeonato. Alguns Meninos da Vila subiram para compor o profissional e outros ajudaram a equipe sub-20