Com dois gols de Minamino, Liverpool vence o Norwich e vai às quartas da Copa da Inglaterra

Reds nas quartas de final da Copa da Inglaterra. Nesta quarta-feira, o Liverpool recebeu o Norwich no Anfield Road pelas oitavas de final do torneio mais antigo do futebol e o time de Jürgen Klopp venceu por 2 a 1. Takumi Minamino (duas vezes) marcou os gols da equipe da casa. Lukas Rupp descontou.BRILHO JAPONÊSCom um time alternativo, o Liverpool foi para o intervalo vencendo por 2 a 0, com dois gols de Minanimo. Aos 27, depois de jogada pela esquerda, Tsimikas cruzou para Origi, que entregou para o japonês bater forte e abrir o placar. O segundo foi aos 38, após o camisa 18 pegar sobra em cobrança de escanteio.
TIROU O PÉCom a vantagem confortável construída na etapa inicial, o Liverpool se poupou no segundo tempo e tirou um pouco o pé do acelerador. A equipe de Jürgen Klopp controlou a bola, à espera do apito final, e não criou tantas oportunidades para balançar as redes.
DIMINUIUO Norwich, que não tinha outra alternativa, tentou se lançar ao ataque para diminuiu o marcador e conseguiu balançar as redes aos 30 minutos. Lukas Rupp recebeu de Josh Sargent depois de linda jogada pelo meio e acertou chute forte de fora da área, sem chances para Alisson.
SEQUÊNCIAClassificado para as quartas de final da Copa da Inglaterra, o Liverpool aguarda o sorteio da FA, a Federação Inglesa de Futebol, para conhecer seu adversário. A definição será nesta quinta-feira. Os Reds vão em busca do oitavo título do clube na história da competição mais antiga do esporte.