Com dois gols de Haaland, Borussia Dortmund bate o Greuther Fürth e volta a vencer na Bundesliga

O Borussia Dortmund voltou a vencer no Campeonato Alemão. Depois de duas partidas de jejum, a equipe de Marco Rose recebeu o Greuther Fürth nesta quarta-feira, pela 16ª rodada do torneio, e venceu por 3 a 0. Haaland (duas vezes) e Malen marcaram os gols no Signal Iduna Park.
DE PÊNALTIO Borussia Dortmund, jogando em casa, dominou a partida, como era de se esperar. O primeiro gol, no entanto, só saiu aos 32 minutos da etapa inicial, depois de pênalti com o auxílio do VAR. Na cobrança, Haaland deslocou o goleiro e inaugurou o marcador.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
+ Chelsea vai poupar o time no Mundial? Veja quem são os reservas dos Blues
SEQUÊNCIABorussia Dortmund e Greuther Fürth voltam a campo no próximo final de semana, para mais uma rodada da Bundesliga. Fora de casa, os Aurinegros encaram o Hertha Berlin. O lanterna do Campeonato Alemão, por outro lado, recebe o Augsburg.