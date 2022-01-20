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Com dois gols de Diogo Jota, Liverpool vence o Arsenal e vai à final da Copa da Liga Inglesa

Atacante português faz dois golaços, Reds eliminam os Gunners e farão decisão do torneio contra o Chelsea. Time de Jürgen Klopp busca se isolar como o maior campeão...
LanceNet

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Publicado em 

20 jan 2022 às 18:37

Publicado em 20 de Janeiro de 2022 às 18:37

Liverpool na final da Copa da Liga Inglesa. Nesta quinta-feira, o time de Jürgen Klopp encarou o Arsenal, no jogo de volta da semifinal do torneio eliminatório, e os Reds venceram por 2 a 0. O português Diogo Jota marcou os dois gols da partida no Emirates Stadium, em Londres.NA TRAVEJogando em casa, o Arsenal tentou surpreender no início e os Gunners chegaram a colocar uma bola no travessão. Em cobrança de falta, o atacante Lacazette bateu bem, mas o goleiro Kelleher desviou com a ponta dos dedos antes da bola acertar a barra.
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LETRA JAos 19 minutos, o Liverpool abriu o placar com um golaço. Em rápida jogada pelo meio, Roberto Firmino tocou de letra para Alexander-Arnold, que entregou para Diogo Jota. O português deu lindo drible em Tomiyasu, encarou a marcação do Arsenal e bateu no contrapé de Ramsdale para fazer 1 a 0.
COM VARA dobradinha entre Arnold e Jota funcionou mais uma vez no segundo tempo para o Liverpool ampliar o marcador. Aos 32 minutos, o lateral achou lindo lançamento para o português, que dominou e tocou por cobertura na saída de Ramsdale. O bandeirinha deu impedimento, mas o VAR assinalou posição legal.
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SEQUÊNCIA​Classificado para a final da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool irá enfrentar o Chelsea, na decisão. Os Blues eliminaram o Tottenham do outro lado da chave. A finalíssima será no dia 27 de fevereiro, no Estádio de Wembley, na capital Londres.
Crédito: Liverpooltemchancedechegaraononotítuloetornar-semaiorvencedordaCopadaLiga(Foto:JUSTINTALLIS/AFP

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