Com dois de Rodrigo Muniz, Flamengo vence o Macaé e se mantém 100% no Carioca

Após passar sufoco na estreia, o Flamengo contou com a estrela de Rodrigo Muniz para se manter com 100% de aproveitamento no Carioca. Neste sábado, na abertura da segunda rodada da Taça Guanabara, o Rubro-Negro se impôs diante do Macaé, no Maracanã, e venceu por 2 a 0, com dois gols do jovem atacante.Com o resultado, o Flamengo passa a somar seis pontos e se mantém na liderança da Taça Guanabara. A próxima partida do time de Mauricinho será no próximo domingo, às 18h, contra o Fluminense. O Macaé, por sua vez, segue sem pontuar e terá pela frente o Boavista na próxima rodada.
INÍCIO AVASSALADOR E CHANCES DESPERDIÇADAS
Reforçado com Hugo Moura, Pepê e Michael entre os titulares, o Flamengo teve um início avassalador na partida. Diante de um Macaé que não pressionava no meio-campo, os garotos do Rubro-Negro construíram uma série de chances de gol. Na primeira, aos quatro minutos, Michael fez boa jogada e rolou para João Gomes acertar a trave. Na sequência, Rodrigo Muniz bateu livre dentro da área, mas teve o chute travado em cima da linha.
Mas a melhor oportunidade veio aos sete minutos. Depois de um bate-rebate na área, Pepê foi derrubado pelo goleiro Milton Raphael, e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o próprio Pepê bateu, mas acertou a trave direita do goleiro.MACAÉ ASSUSTA E FLAMENGO ENFIM ABRE O PLACAR
Após a pressão inicial do Flamengo, o Macaé passou a explorar mais os contra-ataques e chegou a ameaçar o gol de Gabriel Batista, principalmente nas bolas paradas. Mesmo assim, o Rubro-Negro seguiu superior na partida e criou mais chances. Em cruzamento de Ramon, Pepê cabeceou sozinho para fora. Em seguida, Thiaguinho tabelou com Matheuzinho e furou quase na pequena área.
E foi justamente pelo lado direito em que saiu o gol do Flamengo, aos 37 minutos da etapa inicial. Após longa troca de passes no meio-campo, Matheuzinho recebeu livre e acertou um cruzamento na medida para Rodrigo Muniz. O camisa 9 subiu mais que os zagueiros adversários e testou firme para abrir o marcador.SEGUNDO TEMPO MAIS PEGADO E MAIS UM DELE
Na volta do intervalo, a partida ficou mais pegada e o domínio seguiu com o Flamengo. Com o controle do meio-campo, o Rubro-Negro não conseguiu criar tantas chances como na etapa inicial, mas sofreu menos defensivamente. Após poucos lances de perigo, o segundo gol do Fla saiu aos 20 minutos, e novamente com Rodrigo Muniz. Dessa vez, o atacante recebeu cruzamento de Ramon e cabeceou no contra-pé de Milton Raphael.FICHA TÉCNICACAMPEONATO CARIOCA - TAÇA GUANABARAMACAÉ 0 X 2 FLAMENGOEstádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)Data e hora: 6 de março de 2021, às 18h (de Brasília)Árbitro: Yuri Elino da CruzAuxiliares: Rodrigo Figueiredo Correa e Gustavo CorreiaGramado: BomCartões amarelos: Pedro Costa e Álvaro (MAC) / Ramon (FLA)Cartões vermelhos: -
GOL: Rodrigo Muniz, 37'/1ºT (1-0) e 20'/2ºT (2-0)
MACAÉ (Técnico: Eduardo Allax)Milton Raphael; Pedro Costa (Marcus, 14'/2ºT), Barba (Álvaro, 0'/2ºT), Helton e Patrick; Amaral (Eduardo Guimarães, 31'/2ºT), Rossales, Wagner e Wallacer; Lopeu (Cristiano Júnior, 46'/2ºT) e Rafael Castro (Edy, 14'/2ºT).
FLAMENGO (Técnico: Maurício Souza)Gabriel Batista; Matheuzinho, Noga, Natan e Ramon; Hugo Moura, João Gomes, (Daniel Cabral, 40'/2ºT) e Pepê (Richard Ríos, 34'/2ºT); Thiaguinho (Lázaro, 24'/2ºT), Michael (Gabriel Garros, 40'/2ºT) e Rodrigo Muniz.