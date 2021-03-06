Com dois de Morata, Juventus vira pra cima da Lazio pelo Campeonato Italiano

Neste sábado, a Juventus recebeu a Lazio no Juventus Stadium, em partida válida pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. Após a Lazio sair na frente com Correa, Rabiot e Morata, duas vezes, garantiram a virada para a Juve. Com 52 pontos, a Juve continua na 3ª colocação a sete pontos da líder Inter de Milão. Já a Lazio, sofreu a terceira derrota consecutiva e estaciona na 7ª posição.
LAZIO SAI NA FRENTE
A Lazio começou melhor na partida. Assim, aos 14 da etapa inicial, Kulusevski bobeou e tentou recuar a bola para Demiral, entretanto, o passe saiu mascado e Correa conseguiu interceptar. Com isso, o atacante argentino conduziu bem, pedalou e chutou no contrapé de Szczesny para fazer 1 x 0.
RECLAMAÇÃO DE PÊNALTI
A Velha Senhora começou a se soltar, mas sem grandes conclusões: até os 30 minutos, sequer havia finalizado. No entanto, em rara chegada ao ataque, Chiesa dividiu com Hoedt e a bola bateu na mão do defensor, logo, a Juve pediu pênalti mas a arbitragem não viu lance faltoso na jogada.
EMPATA A JUVE
Gradativamente a Juventus melhorava na partida. Dessa forma, aos 40 minutos saiu o melhor ataque dos comandados de Pirlo: Morata recebeu de costas para a marcação, fez bem o pivô e enfiou linda bola para Rabiot que dominou, chutou forte no alto e empatou o jogo.
VIRADA NO CONTRA-ATAQUE
No segundo tempo, a Juve voltou melhor. Após arrancada sensacional no contra-ataque, Chiesa venceu Patric na velocidade e serviu Morata - melhor da Juventus na partida - que, cara a cara com o goleiro, finalizou bem para virar o jogo.
MORATA MAIS UMA VEZ
A Juventus não se acomodou com a virada e seguiu atacando. Apenas dois minutos depois do gol, Ramsey protegeu bem na área e foi calçado pelo defensor do Lazio. Assim, a arbitragem marcou pênalti que foi convertido com categoria por Morata: bola para um lado, goleiro para o outro.
SEQUÊNCIA
Na próxima terça-feira, a Juventus enfrenta, às 17h (horário de Brasília), o Porto pelo jogo de volta das oitavas de final da Champions League. O Lazio, por sua vez, só volta a campo no dia 12, às 11h (de Brasília), contra o Crotone pela 27ª rodada do Campeonato Italiano.