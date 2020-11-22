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Com dois de Mateusão, Flamengo vence a Chapecoense e chega ao G-4 do Brasileirão Sub-20

Na Gávea, atacante de 16 anos entra no segundo tempo e marca duas vezes. Ítalo fecha o placar na vitória por 3 a 0, que deixa o Rubro-Negro na quarta posição...
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Publicado em 

22 nov 2020 às 17:14

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 17:14

Crédito: Marcelo Cortes/CRF
Após ser eliminado do Campeonato Carioca, a equipe sub-20 do Flamengo se recuperou e reencontrou o caminho das vitórias, neste domingo. Na Gávea, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da categoria, o Rubro-Negro venceu a Chapecoense por 3 a 0, com gols de Mateusão (2) e Ítalo, todos na etapa final.
+ Confira a tabela do Campeonato BrasileiroCom o resultado, o Flamengo, que abriu a rodada em sexto, chegou aos 24 pontos e assumiu a quarta colocação. No entanto, Palmeiras e Fluminense se enfrentam ainda neste domingo e podem ultrapassar o Rubro-Negro.
Já a Chapecoense chegou à terceira derrota consecutiva e segue na parte de baixo da tabela. Com apenas 10 pontos, o clube catarinense está em 19º, mas pode assumir a lanterna da competição, caso o Santos vença o São Paulo neste domingo.
Na 1ª fase do Campeonato Brasileiro sub-20, as 20 equipes se enfrentam em turno único e em pontos corridos. Os oito melhores classificados avançam para a fase mata-mata, disputada em jogos de ida e volta.
Em confronto direto pela parte de cima da tabela, o Flamengo volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Atlético-MG, fora de casa. A Chape, por sua vez, buscará recuperação diante do São Paulo, na quarta-feira.

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