Com dois de Kieza, Náutico vence Santa Cruz e vai à final do Campeonato Pernambucano

Na Arena Pernambuco, em jogo válido pela semifinal do Campeonato Pernambucano, o Náutico venceu o Santa Cruz pelo placar de 2 a 1 e está classificado para final do Estadual. Kieza foi o nome do jogo ao marcar dois gols, um em cada tempo. O Santinha ainda tentou reagir com um gol no fim do jogo, mas o Timbu conseguiu segurar a vantagem e ir à final.Agora, o Náutico aguarda o vencedor de Sport e Salgueiro, que jogam amanhã, para saber quem será o seu adversário da grande decisão.
A PARTIDA
PRIMEIRO TEMPO
NÁUTICO COMEÇA MELHOR E ABRE O PLACAR
O Náutico começou melhor a partida. Fazendo uma forte marcação, retomando a bola com rapidez e sem dar oportunidade para o Santa Cruz contra-atacar. Além disso, o Timbu trabalhava melhor a bola e foi dessa forma que conseguiu inaugurar o marcador. Aos 18 minutos, em jogada pelo lado direito, Hereda foi na linha de fundo e cruzou para trás. Bem colocado, Kieza, dentro da pequena área, colocou para dentro: 1 a 0 para o Náutico.
SANTA CRUZ TENTA O EMPATE, MAS FOI O NÁUTICO QUE TEVE AS MELHORES CHANCESEm um dos poucos contra-ataques que a Cobra Coral conseguiu encaixar, Pipico quase marcou, mas foi travado pela defesa do Timbu no momento da finalização. A bola ainda sobrou para Chiquinho, mas o meia finalizou muito mal. Já o Náutico teve duas ótimas oportunidades para marcar, mas as finalizações de Kieza e Jean Carlos pararam no goleiro Jordan.
SEGUNDO TEMPO
TIMBU AMPLIA O MARCADOR NO INÍCIO DA ETAPA FINALO Náutico manteve a postura na volta do segundo tempo e marcou logo no comecinho. Aos 7 minutos, em cobrança de pênalti, Kieza bateu muito bem e ampliou o placar para a equipe do Timbu: 2 a 0.
NÁUTICO CONTROLA O JOGO E PERDE CHANCE DE AUMENTAR A VANTAGEMO gol deu tranquilidade para o Timbu, que passou a controlar a partida. Além disso, o Alvirrubro continuava sem dar chances para o Santa Cruz ampliar o resultado. Além disso, aos 28 minutos, o Náutico poderia ter ampliado o placar. Em ótima finalização, Erick obrigou Jordan a fazer grande defesa. No rebote, a bola sobrou para Kieza, mas ele chutou para fora a oportunidade de fazer o terceiro gol.
SANTA CRUZ DIMINUI O PLACAR, MAS É TARDE DEMAISNo fim da partida, o Santa Cruz se jogou para o ataque em busca de um milagre. Aos 43, na base da bola área, o gol saiu. Após cobrança de falta na área, O atacante Paiva, do Náutico, foi cortar e acabou jogando para dentro do próprio patrimônio: 1 a 2. Quatro minutos depois, o Santinha poderia ter empatado o jogo em cobrança de falta, mas o atacante Adriano não conseguiu pegar bem na bola, que foi por cima do gol. Náutico classificado para final.