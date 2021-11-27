Com dois de Jota, Liverpool goleia Southampton pela Premier League

O Liverpool goleou o Southampton por 4 a 0 em Anfield pela 13ª rodada da Premier League. Os Reds foram superiores na partida e garantiram mais uma grande vitória por quatro gols no campeonato. Os gols foram marcados por Diogo Jota (2), Thiago e Van Dijk.
DUAS VEZES DIOGO JOTAO Liverpool abriu o placar cedo com Diogo Jota. Com dois minutos, Henderson tabelou com Mané e tocou para Jota marcar o primeiro gol do jogo. Depois, aos 32 minutos, Salah recebeu pela direita e cruzou para Jota marcar mais uma vez.
THIAGO AMPLIA!O Liverpool continuou com uma pressão forte e ampliou a vantagem no placar. Aos 37 minutos, a bola afastada pela defesa sobrou para Thiago Alcântara, que carregou e chutou forte no gol, a bola ainda desviou e enganou o goleiro.
LEI DO EX!Para fechar o placar, o zagueiro Van Dijk, ex-Southampton, marcou um belo gol. Aos sete minutos do segundo tempo, Arnold cobrou escanteio na área e o zagueiro bateu de primeira para marcar.
SEQUÊNCIAO Liverpool volta a campo na quarta-feira para enfrentar o Everton, pela 13ª rodada da Premier League. Já o Southampton joga contra o Leicester, também na quarta-feira, pela mesma competição.