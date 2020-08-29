Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Com dois de Carla Nunes, Palmeiras goleia Ponte Preta em retorno

Em partida válida pela sexta rodada do Brasileiro A1, as palestrinas foram até Campinas e golearam a equipe da casa por 4 a 1; atacante se isolou na artilharia...

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 17:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 ago 2020 às 17:36
Crédito: Jogadoras do Palmeiras festejam gol diante da Ponte Preta (Imagem: Divulgação/Palmeiras
O Palmeiras feminino retornou da pausa no Campeonato Brasileiro A1 neste sábado com o pé direito. As palestrinas golearam a Ponte Preta por 4 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em jogo válido pela sexta rodada da competição. Com isso, a equipe soma agora 12 pontos e está na quarta colocação.
Dois dos gols foram marcados pela artilheira do time Carla Nunes, que agora soma sete tentos marcados. Ary e Ottilia completaram o placar – foram os primeiros tentos delas com a camisa alviverde.O Palmeiras começou pressionando as donas da casa e, aos 26 minutos, viu Raquel, da Ponte Preta, ser expulsa. Com uma a mais, a equipe comandada por Ricardo Belli abriu o marcador aos 32 minutos, de Carla Nunes. A Macaca, porém, empatou em rápido contra-ataque no final da primeira etapa. No retorno dos vestiários, o Alviverde marcou aos 17, em pênalti cobrado por Carla Nunes. Ary e Ottlia marcaram aos 23 e aos 27 minutos, respectivamente.
O próximo compromisso do Palmeiras será no dia 6 de setembro diante do Avaí/Kindermann no Nelo Bracalente, em Valinhos, onde a base feminina está situada. Já a Macaca enfrentará o São José novamente em casa pela sétima rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Nunca imaginei que acabaria na África': o limbo dos latinoamericanos deportados pelos EUA para o Congo
Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados