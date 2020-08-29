Com dois de Carla Nunes, Palmeiras goleia Ponte Preta em retorno

Crédito: Jogadoras do Palmeiras festejam gol diante da Ponte Preta (Imagem: Divulgação/Palmeiras

O Palmeiras feminino retornou da pausa no Campeonato Brasileiro A1 neste sábado com o pé direito. As palestrinas golearam a Ponte Preta por 4 a 1, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, em jogo válido pela sexta rodada da competição. Com isso, a equipe soma agora 12 pontos e está na quarta colocação.

Dois dos gols foram marcados pela artilheira do time Carla Nunes, que agora soma sete tentos marcados. Ary e Ottilia completaram o placar – foram os primeiros tentos delas com a camisa alviverde.O Palmeiras começou pressionando as donas da casa e, aos 26 minutos, viu Raquel, da Ponte Preta, ser expulsa. Com uma a mais, a equipe comandada por Ricardo Belli abriu o marcador aos 32 minutos, de Carla Nunes. A Macaca, porém, empatou em rápido contra-ataque no final da primeira etapa. No retorno dos vestiários, o Alviverde marcou aos 17, em pênalti cobrado por Carla Nunes. Ary e Ottlia marcaram aos 23 e aos 27 minutos, respectivamente.