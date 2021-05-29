Com dois a menos em campo, Cruzeiro é derrotado pelo Confiança na estreia do Brasileiro da Série B

O Cruzeiro começou mal a Série B 2021. A Raposa foi derrotada pelo Confiança-SE, por 3 a 1, gols de Daniel Penha, Neto Berola e Cristiano, com Guilherme Bissoli descontando para os mineiros, neste sábado, 29 de maio, no Estádio Batistão, em Aracaju. O resultado teve forte influência das expulsões do time celeste. Fábio e Adriano levaram dois cartões amarelos e foram excluídos do jogo, deixando o Cruzeiro vulnerável na defesa e tendo de lutar muito no ataque para equilibrar o placar. Enquanto havia 11 contra 11, a Raposa teve domínio do jogo, reclamou de forma correta uma penalidade não marcada, antes de sofrer o primeiro gol e, apesar do revés, não se omitiu da partida, tentando buscar o empate. Mas, com dois atletas a menos, a tarefa se tornou inviável, com os sergipanos levando os três pontos na rodada inicial da segunda divisão nacional. Começo de jogo bom, mas em 10 minutos tudo desmoronou O Cruzeiro tinha mais time, melhor organização em campo, mas pecou em lances importantes. Fábio levou um cartão amarelo pelo pênalti cometido em Neto Berola e poucos minutos depois foi expulso por ter tocado a bola com a mão fora da área. Um vacilo do goleiro. Pouco tempo depois, o volante Adriano também foi expulso, após cometer em pequeno espaço de tempo duas faltas que foram punidas com amarelo. Tudo isso aconteceu em menos de 10 minutos, reduzindo muito as chances de reação no jogo. Berola abre o placar no Batistão O atacante do Confiança penetrou na defesa azul e Fábio fez a falta, corretamente marcada pela arbitragem. O próprio Berola converteu e abriu caminho para a vitória. Com dois a menos, a Raposa tenta reagir e quase consegue Apesar de ter menos dois em campo, o Cruzeiro era mais time, com mais qualidade e conseguiu empatar com Guilherme Bissoli, em boa estreia na Raposa. Todavia, o esforço não foi suficiente. Confiança mata o jogo com Cristiano e Daniel Penha Aproveitando a superioridade numérica, o Confiança começou a jogar pelos lados do campo, cansando o Cruzeiro, que ficou exposto na defesa e acabou sofrendo dois gols, com Cristiano e Daniel Penha, selando o destino do jogo, dando a vitória ao time de Aracaju. Cruzeiro lutou e mesmo com a derrota, não se entregou Se há algo de positivo no Cruzeiro, foi a entrega em campo, mesmo com jogadores a menos. Os vacilos do time azul determinaram a derrota, pois time por time, a Raposa se mostrou melhor em campo. Mas, não poderá errar dessa forma nas ´próximas rodadas da competição. Próximos jogos O Cruzeiro volta a campo no domingo, 6 de junho, às 18h15, contra o CRB, no Mineirão. Já o Confiança encara o Goiás, na sexta-feira, 4, às 17h30, em Goiânia. FICHA TÉCNICA DA PARTIDA​CONFIANÇA-SE 3 X 1 CRUZEIROData: 29 de maio de 2021Horário: 16h30 (de Brasília)Local: Estádio Batistão, Aracaju(SE)Árbitro: André Rodrigo Rocha (TO)Assistentes: Cipriano da Silva Sousa (TO) e Samuel Smith Nobrega Silva (TO)Cartões amarelos: Barreiro (CON), Serginho (CON), Willians Santana (CON), Cristiano (CON), Fábio (CRU), Adriano (CRU), Cartões vermelhos: Adriano (CRU), Fábio (CRU)