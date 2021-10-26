Com 'disputa interna' acirrada, Fluminense tenta acentuar seu poderio ofensivo no Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense

A linha de frente do Fluminense promete render uma disputa "interna" ainda mais acirrada. Às vésperas da equipe encarar o Santos na Vila Belmiro, em jogo adiado da 23ª rodada, John Kennedy e Abel Hernández aumentam seus ímpetos ofensivos e trazem um desafio para o técnico Marcão manter a sintonia tricolor até a reta final do Brasileirão.Autor de dois gols e destaque na vitória por 3 a 1 sobre o Flamengo, John Kennedy vem aliando sua velocidade à sua capacidade de mostrar jogadas de categoria. Por mais que seja jovem e sujeito a oscilar, torna-se um bom "desafogo" para que a equipe tricolor cresça diante dos adversários.

Abel Hernández, por sua vez, correspondeu novamente ao ser lançado em campo no Maracanã. O bom desempenho indicou que ele tem condições de galgar degraus na disputa com Bobadilla (atacante que voltou após não atuar contra Athletico-PR e Flamengo).

A dupla tem nos próximos jogos uma missão ainda mais árdua: mostrar que o Fluminense pode manter seu poderio mesmo sem contar com Fred. O atacante treinou com bola na segunda-feira passada após duas semanas no departamento médico.