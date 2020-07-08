Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com direito a vídeo promocional, jovem atacante do Bahia é integrado aos profissionais
futebol

Com direito a vídeo promocional, jovem atacante do Bahia é integrado aos profissionais

Aos 20 anos de idade, Thiago se tornou opção válida para o técnico Roger Machado visando a sequência da temporada que prevê um acúmulo considerável de partidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2020 às 12:15

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 12:15

Crédito: Divulgação
Pensando na sequência pesada de confrontos que o Bahia deve enfrentar na retomada das competições (Baianão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão), a equipe agregou mais uma opção da base ao seu elenco profissional: o jovem Thiago.
A chegada do jogador de 20 anos de idade a categoria de cima gera boas expectativas por parte do clube. Não à toa, em sua promoção, foi divulgado um compacto com bonitos gols marcados pelo avante inclusive na campanha do Tricolor nesse ano pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.
Apesar do 1,80 m de altura, a principal característica do jogador é a explosão na retomada de bola para dar velocidade as jogadas, elemento que combina bem com as transições rápidas sempre buscadas por Roger Machado desde a sua chegada no comando do Esquadrão.
Após essa adição, o clube conta agora em seu setor ofensivo com Gilberto, Clayson, Élber, Fernandão e Rossi como nomes de maior experiência além de Thiago, Caíque, Fessin e Saldanha sendo representantes da formação caseira do Bahia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego
Penha o nome da devoção
Redirect: Penha o nome da devoção capixaba

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados