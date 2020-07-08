Com direito a vídeo promocional, jovem atacante do Bahia é integrado aos profissionais

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Pensando na sequência pesada de confrontos que o Bahia deve enfrentar na retomada das competições (Baianão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão), a equipe agregou mais uma opção da base ao seu elenco profissional: o jovem Thiago.

A chegada do jogador de 20 anos de idade a categoria de cima gera boas expectativas por parte do clube. Não à toa, em sua promoção, foi divulgado um compacto com bonitos gols marcados pelo avante inclusive na campanha do Tricolor nesse ano pela Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Apesar do 1,80 m de altura, a principal característica do jogador é a explosão na retomada de bola para dar velocidade as jogadas, elemento que combina bem com as transições rápidas sempre buscadas por Roger Machado desde a sua chegada no comando do Esquadrão.