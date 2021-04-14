Com direito a viagem de ônibus, Flamengo percorrerá mais de 19 mil km na fase de grupos da Libertadores

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Além dos adversários em campo, o Flamengo terá que enfrentar o desafio da logística na fase de grupos da Libertadores. Em um intervalo de menos de um mês, a equipe rubro-negra fará deslocamentos para Argentina, Equador e Chile, tendo que percorrer quase 20 mil quilômetros no total, incluindo uma viagem de ônibus.

+ Flamengo chega a 14 títulos nacionais e encosta no Palmeiras; relembre as conquistas!O primeiro compromisso do Flamengo fora de casa será logo na estreia na competição, contra o Vélez Sarsfield. A partida está marcada para a próxima terça-feira (20), às 21h30 (de Brasília), no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires. Somando a ida e a volta da capital argentina, a delegação rubro-negra irá percorrer cerca de 4 mil km aéreos - a viagem mais curta e simples das três.

Duas semanas depois, será a vez do Flamengo voltar a um destino conhecido nos últimos anos: a cidade de Quito, para enfrentar a LDU. Em 2019, o clube também viajou à capital equatoriana para encarar o mesmo adversário pela fase de grupos do torneio. No ano passado, foram dois deslocamentos para enfrentar o Independiente del Valle - um pela Recopa Sul-Americana e outro pela fase de grupos da Libertadores.

Além da sempre temida altitude de 2.850 metros de Quito, essa será a viagem mais longa das três em termos de distância percorrida. No total, o Flamengo viajará cerca de 9.100 km aéreos para ir e voltar da capital do Equador. Para aliviar o desgaste, a tendência é que a diretoria rubro-negra frete um voo para levar jogadores e comissão técnica, assim como foi feito nos anos anteriores.

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A logística mais difícil, porém, deve acontecer no último deslocamento do Flamengo nesta fase. Diferentemente de Vélez e LDU, o Unión La Calera, do Chile, não fica sediado na capital do seu país. Para piorar, o aeroporto mais próximo ao Estádio Municipal Nicolás Chahuán Nazar fica a 41 km de distância, na região de Valparaíso.

Apesar dessa opção mais próxima, a tendência é que o Flamengo faça o trecho Rio de Janeiro-Santiago de avião e se estabeleça na capital chilena. Afinal, a principal cidade do país oferece uma melhor infraestrutura hoteleira e mais opções de centros de treinamento para realizar um último treino antes da partida. Assim, a delegação deve seguir de ônibus para La Calera - que fica a 120 km de Santiago - apenas no dia do confronto.

Esta foi, inclusive, a logística adotada por Chapecoense, Atlético-MG e Fluminense - equipes brasileiras que enfrentaram o Unión La Calera nas últimas temporadas. Somando todos os trechos de avião e ônibus, o Flamengo deve percorrer cerca de 6.100 km para ir e voltar ao Rio de Janeiro.

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Trajetos na fase de grupos da Libertadores (ida e volta):

- Buenos Aires (ARG) - 3.989,3 km- Quito (EQU) - 9.114,8 km- La Calera (CHI) - 6.120,5 km (5.880,5 km de avião + 240 km de ônibus)- TOTAL: 19.224,6 km+ Confira a tabela completa da Copa Libertadores