Com direito a uma hora de paralisação, Vasco supera o Vitória e sobe na tabela da Série B

Temporal, gramado encharcado, gol no início, jogo paralisado, pressão e emoção. Teve de tudo em Salvador (BA), na noite deste sábado. Mas o Vasco superou o Vitória, no Barradão, por 1 a 0, com gol de Sarrafiore e subiu na tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O time da casa entrou no Z4.TEMPORAL E GOLA primeira parte do jogo começou sob chuva muito forte, e a prática efetiva de futebol precisava ser substituída por uma versão próxima de pólo aquático. A drenagem do Barradão não funcionou e, aos 17 minutos, a partida foi interrompida. Antes, houve tempo de um chute perigoso de Guilherme Santos, aos dez minutos, e de o placar ser aberto aos 13. Zeca cobrou escanteio da esquerda, a zaga mandante deixou Sarrafiore livre e o cabeceio foi inapelável.
UM QUASE JOGOQuase uma hora depois, o jogo recomeçou. Com o gramado em condições mínimas, o time da casa voltou melhor. Dois chutes tiveram pouco perigo, com Marcinho e Fernando Neto. O Vasco conseguiu reagir aos 31, mas a finalização de Morato também foi para fora. Até o final da primeira etapa, Van chutou perto da baliza defendida por Vanderlei e Sarrafiore chutou para fora depois do rebote de Lucas Arcanjo.
GRANDE CHANCE DO VITÓRIAO início da segunda etapa, com o gramado bastante melhor - embora não perfeito - e sem chuva, foi brindado com um chute de Marcinho, de fora da área e com força, aos 11 minutos. Vanderlei se esticou para fazer grande defesa. O Cruz-Maltino tinha contra-ataque desenhado, mas também sem conseguir acertar a finalização.
EXPULSÃOUma nova pancada forte de chuva castigou o gramado para a reta final da partida. Andrey chegou a ter duas oportunidades: a primeira parou em Lucas Arcanjo e a segunda não teve direção. Num dos contragolpes que o time visitante teve, Marcelo Alves colocou a mão na bola para evitar a chance nítida de gol. Foi expulso. E fim.
-> Confira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro
FICHA TÉCNICAVITÓRIA 0 X 1 VASCO
Estádio: Barradão, em Salvador (BA)Data e hora: 7 de agosto de 2021, às 19h30Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)Cartões amarelos: Wallace, Samuel Grana (VIT); Léo Matos, Juninho (VAS)Cartão vermelho: Marcelo Alves, aos 45'/2ºT) (VIT)
GOL: Sarrafiore (13'/2ºT 0-1)
VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Marcelo Alves, Wallace e Roberto; Pablo, Guilherme (Eron, 33'/2ºT), Fernando Neto (Eduardo, 43'/2ºT) e Bruno (Vico, 33'/2ºT); Samuel (Samuel Granada, 27'/2ºT) e Marcinho (David, 27'/2º) - Técnico: Ricardo Amadeu.
VASCO: Vanderlei, Léo Matos, Miranda, Leandro Castan e Zeca; Romulo, Juninho (Andrey, 16'/2ºT) e Sarrafiore (MT, 16'/2ºT); Léo Jabá, Cano (Cayo Tenório, 47'/2ºT) e Morato (Daniel Amorim, 49'/2ºT) - Técnico: Lisca.