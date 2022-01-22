Com direito a taça da Libertadores, Palmeiras levará caminhão interativo para Novo Horizonte

A cidade de Novo Horizonte-SP, localizada a pouco mais de 400 km da capital paulista, será a primeira a receber o caminhão interativo do Palmeiras, o objetivo é aproximar cada vez mais o torcedor alviverde do time e proporcionar lembranças importantes de momentos marcantes da história do Clube. Entre as atrações, estará disponível ao público a taça da Copa Libertadores.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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O caminhão ficará nos arredores do Estádio Jorge Ismael de Biasi das 10h da manhã deste domingo (23), até o fim do primeiro tempo do jogo do Verdão contra o Novorizontino, que terá início às 16h, na estreia da equipe no Campeonato Paulista.

Essa partida é válida pela quinta rodada da competição estadual, adiantada por conta da disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, uma vez que o Alviverde ficará em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, por cerca de dez dias.

As atrações da ação, que pretende visitar outros locais ao longo do ano, serão a exibição do troféu da conquista do tricampeonato da Copa Libertadores, um telão com imagens históricas e das recentes conquistas e a presença dos dois mascotes palestrinos.