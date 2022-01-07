Com direito a 'ovada' no aniversariante Dudu, Palmeiras inicia 3º dia de treinos de pré-temporada

O Palmeiras treinou na manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol, e iniciou as atividades do terceiro dia de pré-temporada com trabalhos físicos e técnicos. Com programação em dois períodos agendada para esta semana, o elenco permanece no centro de treinamentos e volta a trabalhar em campo nesta tarde, às 17h. Em meio aos trabalhos, os jogadores tiveram tempo para comemorar o aniversário de 30 anos de Dudu, que ganhou uma "ovada".TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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Após os exercícios de ativação muscular, mobilidade e circuito neuromuscular na parte interna do centro de excelência, os atletas foram a campo para tiros intervalados de corrida comandados pela comissão técnica. Na sequência, divididos em dois grupos, os jogadores trabalharam passes e marcação em campo reduzido utilizando “golzinhos” nas extremidades delimitadas.

Na segunda atividade técnica da manhã, utilizando toda a extensão do campo, trabalharam saída de bola, marcações, transição e ataque contra defesa na conclusão das jogadas. Alguns jovens das categorias de base foram convocados para completar o treinamento. Vale lembrar que alguns estão na Copinha.Aniversariante do dia, o atacante Dudu não escapou das tradicionais ovadas dos companheiros. Nesta sexta-feira, dia 7 de janeiro, o camisa 7 completa 30 anos e recebeu esse "presente" daqueles que são sua família no futebol.

- O Dudu é um menino que todo mundo gosta e, como somos a família dele também, comemoramos o aniversário com uma brincadeira sadia. Quero desejar muita paz, saúde e que continue brilhando e nos ajudando. Ele é um garoto que todo mundo respeita e eu, particularmente, tenho uma amizade muito bacana com ele. Que Deus o abençoe e que ele continue dando muitas alegrias para nós e para a torcida do Palmeiras - afirmou o zagueiro Luan.

As ausências na atividade foram os jogadores diagnosticados com Covid-19 por conta dos exames de rotina realizados diariamente pelo Núcleo de Saúde e Performance – além de Deyverson, Weverton, Patrick de Paula, Gustavo Scarpa, Breno Lopes e Rafael Navarro, o meio campista Gabriel Menino teve resultado positivo nos testes desta manhã e foi prontamente isolado pelo clube.

O Palmeiras tem estreia marcada no Campeonato Paulista para o dia 23 de janeiro, às 16h, contra o Grêmio Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte-SP, em confronto adiantado da quinta rodada do estadual. O elenco volta a treinar na parte da tarde, a partir das 17h.