Com direito a mata-mata e clássico, Flamengo terá julho decisivo em três competições; veja calendário

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Após junho marcado por dificuldades e oscilação na reta final, o Flamengo terá que virar a chave para encarar um mês ainda mais decisivo. No total, o clube fará nove jogos em julho, por três competições diferentes e com direito a clássicos e duelos de mata-mata. O primeiro compromisso será nesta quinta-feira, diante do Cuiabá, pela oitava rodada do Brasileirão.

+ De olho no sucessor: veja 15 jogadores que o Flamengo poderia tentar para o lugar de GersonAlém do confronto no Mato Grosso, o Rubro-Negro terá outros cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro, incluindo o clássico com o Fluminense e partidas contra candidatos ao título, como São Paulo e Atlético-MG. Com nove pontos em cinco jogos, a equipe teve um início irregular e ocupa atualmente a 10ª posição.

Em meio aos jogos do Brasileirão, o Flamengo terá também compromissos importantes pelas oitavas de final Libertadores, diante do Defensa y Justicia. Na última partida de julho, em outro duelo mata-mata, o clube abrirá o confronto com o ABC por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Vale lembrar que o Flamengo contará com o retorno dos jogadores convocados para a Copa América até 10 de julho, data da final da competição. Os atletas cujas seleções forem eliminadas nas quartas de final irão ficar à disposição do Rubro-Negro já na próxima semana.

+ Confira a tabela completa do Campeonato BrasileiroVeja o calendário do Flamengo em julho:

01/07 - 20h - Cuiabá x Flamengo (Campeonato Brasileiro)04/07 - 16h - Flamengo x Fluminense (Campeonato Brasileiro)07/07 - 19h - Atlético-MG x Flamengo (Campeonato Brasileiro)11/07 - 18h15 - Flamengo x Chapecoense (Campeonato Brasileiro)14/07 - 21h30 - Defensa y Justicia x Flamengo (Libertadores)18/07 - 18h15 - Bahia x Flamengo (Campeonato Brasileiro)21/07 - 21h30 - Flamengo x Defensa y Justicia (Libertadores)25/07 - 16h - Flamengo x São Paulo (Campeonato Brasileiro)*28/07 - Flamengo x ABC (Copa do Brasil)

* data e horário a serem confirmados