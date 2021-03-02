Com direito a 'ligação', Miguel Ángel Ramírez é oficializado pelo Internacional

Em tom bem-humorado, uma postagem anterior ao anúncio simulou o que seria uma ligação para informar de sua chegada para, logo na sequência, o clube emitir o comunicado exaltando a rápida trajetória de Ramírez até chegar ao Inter. >Como ficou a classificação do Gauchão depois da primeira rodada- Ramírez é um estudioso de futebol e, apesar de jovem, já tem uma larga trajetória no esporte. Começou a trabalhar no Las Palmas, em sua cidade natal, em 2004. Durante oito anos, comandou diversas categorias do clube. Também na Espanha, treinou o time sub-19 do Alavés, em 2012. Fora da Europa, foi um dos responsáveis pelo crescimento do futebol de base no Catar, onde permaneceu por seis temporadas e treinou diversas categorias entre o sub-12 e sub-17. Em 2022, o Catar vai disputar a sua primeira Copa do Mundo - mencionou o clube.