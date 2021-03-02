Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Com direito a 'ligação', Miguel Ángel Ramírez é oficializado pelo Internacional
futebol

Com direito a 'ligação', Miguel Ángel Ramírez é oficializado pelo Internacional

Treinador que chegou na última segunda-feira (1) a Porto Alegre chega para assumir posto ocupado na reta final de 2020 por Abel Braga...

Publicado em 02 de Março de 2021 às 18:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 mar 2021 às 18:28
Crédito: Acordo entre as partes já estava verbalmente acertado desde o fim de 2020 (Divulgação/Internacional
O tão esperado anúncio do espanhol Miguel Ángel Ramírez como o novo técnico do Internacional aconteceu na tarde dessa terça-feira (2) tanto no site oficial como através dos perfis do Colorado nas redes sociais.
Em tom bem-humorado, uma postagem anterior ao anúncio simulou o que seria uma ligação para informar de sua chegada para, logo na sequência, o clube emitir o comunicado exaltando a rápida trajetória de Ramírez até chegar ao Inter. >Como ficou a classificação do Gauchão depois da primeira rodada- Ramírez é um estudioso de futebol e, apesar de jovem, já tem uma larga trajetória no esporte. Começou a trabalhar no Las Palmas, em sua cidade natal, em 2004. Durante oito anos, comandou diversas categorias do clube. Também na Espanha, treinou o time sub-19 do Alavés, em 2012. Fora da Europa, foi um dos responsáveis pelo crescimento do futebol de base no Catar, onde permaneceu por seis temporadas e treinou diversas categorias entre o sub-12 e sub-17. Em 2022, o Catar vai disputar a sua primeira Copa do Mundo - mencionou o clube.
Outro ponto exaltado no informe oficial foi o fato de que, além de ser somente o terceiro profissional europeu que será técnico do Internacional, o campeão da Copa Sul-Americana de 2019 com o Independiente del Valle será o primeiro espanhol na função.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?
Segundo a prefeitura, foram feitos testes visuais e também o teste de medida padrão de 20 litros em todos os bicos de abastecimento
Posto de combustíveis de Cachoeiro é autuado pelo Procon por irregularidade em bomba
Carreta cai em ribanceira em Cariacica
Carreta cai em ribanceira e complica trânsito no Contorno em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados