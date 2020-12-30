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Com direito a "corredor polonês", elenco do Flamengo realiza último treino de 2020

Aniversariante do dia, Bruno Henrique recebeu o "carinho" dos companheiros. Equipe ganha folga na virada do ano e retorna às atividades no sábado, 2 de janeiro...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 13:06

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 13:06
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo encerrou os trabalhos em 2020. O elenco rubro-negro fez o último treino do ano na manhã desta quarta-feira, no CT Ninho do Urubu, sob o comando do técnico Rogério Ceni. Os jogadores, comissão técnica e demais funcionários ganharam dois dias de folga para aproveitarem a virada de ano.
+ Títulos, despedidas e “fico” dos artilheiros… O 2020 do Flamengo em 12 fotosAniversariante do dia, Bruno Henrique recebeu o "carinho" dos companheiros de equipe. Agora com 30 anos, o atacante passou pelo tradicional "corredor polonês" após o término das atividades.
Após o empate sem gols contra o Fortaleza, Rogério Ceni fará mudanças na equipe rubro-negra. Filipe Luís e Gabigol, suspensos na última rodada, devem retornar ao time titular nas vagas de Renê e Pedro, respectivamente. Desfalque contra o Fortaleza, Diego Alves se recupera de uma lesão na parte anterior da coxa direita e não tem volta confirmada.
Outro que pode voltar a ser relacionado é o atacante Michael, que vem fazendo trabalho de fortalecimento muscular para tratar de dores no joelho direito. A baixa certa é o atacante Vitinho, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza e cumprirá suspensão.
Dessa forma, o provável time para enfrentar o Fluminense tem: Hugo Souza (Diego Alves); Isla, Rodrigo Caio, Natan e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique.
+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados
Com 49 pontos conquistados, o Flamengo ocupa atualmente a terceira posição da tabela, atrás de Atlético-MG (49) e São Paulo (56). Vale lembrar que o Rubro-Negro tem uma partida a menos em relação aos dois concorrentes diretos na briga pelo título do Brasileirão.

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