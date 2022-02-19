Com direito a assistência de Alisson, Liverpool vence o Norwich de virada na Premier League

Triunfo dos Reds de virada. Neste sábado, pelo Campeonato Inglês, o Liverpool recebeu o Norwich no Estádio Anfield Road e o time de Jürgen Klopp venceu os Canários por 3 a 1. Rashica abriu o placar para os visitantes, mas Mané, Salah e Luis Díaz viraram para a equipe da casa.PERDEUJogando em casa, o Liverpool teve a chance de abrir o marcador logo nos primeiros minutos, com Tsimikas. Salah fez boa jogada pela direita, levantou a bola na segunda trave e o lateral-esquerdo chegou para finalizar. O camisa 21, porém, mandou por cima mesmo estando na pequena área.

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COM DESVIOO Norwich não se intimidou por jogar na casa dos Reds e foi quem abriu o placar aos dois minutos do segundo tempo. Rashica, que tinha marcado na etapa inicial, mas em posição irregular, recebeu de Sargent e arriscou de fora da área. A bola desviou em Matip, traiu Alisson e morreu no fundo das redes.

EMPATOUDepois de sofrer o gol no início da etapa final, o Liverpool não tinha outra alternativa que não fosse se lançar ao ataque. E o time de Jürgen Klopp conseguiu o gol de empate aos 18 minutos, com Mané. Depois de lançamento na área, Tsimikas ajeitou de cabeça e o camisa 10, de puxeta, fez um lindo gol.

MISTURA DO BRASIL COM O EGITOA virada do Liverpool demorou apenas três minutos para acontecer. E ela veio com uma assistência do goleiro Alisson. É isso mesmo que você leu. O camisa 1 lançou para Salah de dentro da sua área e o egípcio limpou a marcação para fazer um golaço. Foi a segunda vez que esta combinação inusitada aconteceu.

FECHOU A CONTANo fim do jogo, o Liverpool passou a controlar a partida e chegou ao terceiro gol com tranquilidade. Henderson achou lindo lançamento rasteiro para Luis Díaz, que com muita categoria tocou por cobertura na saída do goleiro Angus Gunn. Foi o primeiro gol do colombiano com a camisa dos Reds.

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SEQUÊNCIA​Liverpool e Norwich voltam a campo nos próximos dias, novamente pelo Campeonato Inglês. Os Reds encaram o Leeds, na quarta-feira, em jogo atrasado da 19ª rodada, enquanto os Canários encaram o Southampton na sexta-feira.