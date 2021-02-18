  • Com dificuldade para jogar atrás do placar, Botafogo conseguiu apenas duas viradas no Brasileirão
futebol

Com dificuldade para jogar atrás do placar, Botafogo conseguiu apenas duas viradas no Brasileirão

As viradas vieram apenas contra Corinthians e Coritiba: na partida com o primeiro, empatou; na partida com o segundo, venceu...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 fev 2021 às 06:00

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 06:00

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Rebaixado para a série B do Brasileirão de 2021, o Botafogo já pensa no futuro. O time já dispensou alguns atletas e colocou os garotos da base em campo para jogarem a reta final da temporada. Contudo, a fim de subir para primeira divisão em 2022, o clube deverá corrigir erros cometidos dentro de campo nesta temporada.Botafogo faz consulta e monitora situação de Wellington Paulista, do FortalezaUm dos problemas mais recorrentes do Botafogo no Brasileirão foi apresentar dificuldades quando está atrás do placar. Durante toda competição, o Glorioso conseguiu apenas duas viradas, contra Corinthians e Coritiba: contra o primeiro, empatou; contra o segundo, venceu.
- A gente tem que saber se acertar nesses momentos, saber reverter. Também temos que pensar no nosso futuro, pensar pra frente e espero que dê tudo certo. – destacou o goleiro Diego Loureiro, após derrota contra o Goiás.Abaixo, veja contra quais times o Botafogo saiu atrás do placar
Saiu atrás: Bragantino, Internacional, Corinthians (2), Vasco (2), Bahia (2), Fluminense (2), Grêmio (2), Fortaleza, Atlético-MG, Flamengo, São Paulo, Coritiba, Athletico-PR, Santos, Palmeiras, Sport e Goiás.
Do total dos 22 jogos, no qual o Botafogo saiu atrás do placar, a derrota foi evitada em apenas cinco oportunidades: contra o Bragantino (empate), na segunda rodada, contra o Corinthians (empate), na oitava rodada, contra o Fluminense (empate), na 13ª rodada, contra o Coritiba (vitória), na 26ª rodada, e contra o Palmeiras (empate), na 33ª rodada.
Portanto, até aqui, o clube de General Severiano só conseguiu evitar a derrota em aproximadamente 22,72% dos jogos em que saiu atrás do placar. Isso mostra que o Botafogo perdeu quase 80% das partidas em que o adversário faz o primeiro gol. O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (22), no estádio Nilton Santos, às 20h (horário de Brasília), contra o São Paulo.

