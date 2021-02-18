Com dificuldade para jogar atrás do placar, Botafogo conseguiu apenas duas viradas no Brasileirão

Rebaixado para a série B do Brasileirão de 2021, o Botafogo já pensa no futuro. O time já dispensou alguns atletas e colocou os garotos da base em campo para jogarem a reta final da temporada. Contudo, a fim de subir para primeira divisão em 2022, o clube deverá corrigir erros cometidos dentro de campo nesta temporada.Botafogo faz consulta e monitora situação de Wellington Paulista, do FortalezaUm dos problemas mais recorrentes do Botafogo no Brasileirão foi apresentar dificuldades quando está atrás do placar. Durante toda competição, o Glorioso conseguiu apenas duas viradas, contra Corinthians e Coritiba: contra o primeiro, empatou; contra o segundo, venceu.
- A gente tem que saber se acertar nesses momentos, saber reverter. Também temos que pensar no nosso futuro, pensar pra frente e espero que dê tudo certo. – destacou o goleiro Diego Loureiro, após derrota contra o Goiás.Abaixo, veja contra quais times o Botafogo saiu atrás do placar
Saiu atrás: Bragantino, Internacional, Corinthians (2), Vasco (2), Bahia (2), Fluminense (2), Grêmio (2), Fortaleza, Atlético-MG, Flamengo, São Paulo, Coritiba, Athletico-PR, Santos, Palmeiras, Sport e Goiás.
Do total dos 22 jogos, no qual o Botafogo saiu atrás do placar, a derrota foi evitada em apenas cinco oportunidades: contra o Bragantino (empate), na segunda rodada, contra o Corinthians (empate), na oitava rodada, contra o Fluminense (empate), na 13ª rodada, contra o Coritiba (vitória), na 26ª rodada, e contra o Palmeiras (empate), na 33ª rodada.
Portanto, até aqui, o clube de General Severiano só conseguiu evitar a derrota em aproximadamente 22,72% dos jogos em que saiu atrás do placar. Isso mostra que o Botafogo perdeu quase 80% das partidas em que o adversário faz o primeiro gol. O Botafogo volta a campo na próxima segunda-feira (22), no estádio Nilton Santos, às 20h (horário de Brasília), contra o São Paulo.