Com Diego e Everton Ribeiro como garotos-propaganda, Flamengo fecha parceria com a Amazon Prime Video

Crédito: Divulgação/Twitter Flamengo

A FlaTV, canal oficial do Flamengo, será parceira da Amazon Prime Video, plataforma de streaming, no lançamento da segunda temporada da série The Boys. O clube anunciou a ação nesta segunda, a qual terá os meias Diego e Everton Ribeiro, dois dos capitães do Rubro-Negro, como garotos-propagandas.

- A FlaTV hoje é uma opção importante para ações promocionais dos anunciantes, seja pela sua audiência, seja pelo forte engajamento de seus torcedores com o canal, seja pela sua flexibilidade comercial. Estamos abertos para desenvolvermos juntos ações específicas para cada empresa, de forma a atingirmos melhores resultados para o investimento feito - ressaltou Gustavo Oliveira, VP de Marketing e Comunicação do clube e responsável pela FlaTV.