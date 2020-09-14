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Com Diego e Everton Ribeiro como garotos-propaganda, Flamengo fecha parceria com a Amazon Prime Video

A maior empresa de varejo do mundo desenvolveu, com a equipe do Flamengo, uma estratégia especial para o lançamento da série no Brasil, na plataforma do Rubro-Negro...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 14:05

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 14:05
Crédito: Divulgação/Twitter Flamengo
A FlaTV, canal oficial do Flamengo, será parceira da Amazon Prime Video, plataforma de streaming, no lançamento da segunda temporada da série The Boys. O clube anunciou a ação nesta segunda, a qual terá os meias Diego e Everton Ribeiro, dois dos capitães do Rubro-Negro, como garotos-propagandas.
- A FlaTV hoje é uma opção importante para ações promocionais dos anunciantes, seja pela sua audiência, seja pelo forte engajamento de seus torcedores com o canal, seja pela sua flexibilidade comercial. Estamos abertos para desenvolvermos juntos ações específicas para cada empresa, de forma a atingirmos melhores resultados para o investimento feito - ressaltou Gustavo Oliveira, VP de Marketing e Comunicação do clube e responsável pela FlaTV.
The Boys é uma série produzida pela Amazon cuja segunda temporada foi recém-lançada e a terceira temporada já está confirmada. Na ação de lançamento, Diego e Everton Ribeiro participarão de um quiz sobre o universo dos super-heróis e irão assistir a um episódio da primeira temporada da série.

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