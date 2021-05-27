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Com Diego Alves de volta, Flamengo está escalado para enfrentar o Vélez; veja o time!

Flamengo e Vélez se enfrentam nesta quinta, às 21h, pela última rodada do Grupo G
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LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 19:51

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 19:51

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
O Flamengo está definido para enfrentar o Vélez Sarsfield, nesta quinta-feira a partir das 21h, no Maracanã, pela Libertadores. A principal novidade entre os titulares é o retorno de Diego Alves após cinco jogos como desfalque. Na defesa, Gustavo Henrique foi o escolhido para atuar ao lado de Rodrigo Caio. Acompanhe o tempo real do confronto aqui!A escalação rubro-negra diante do clube argentino será: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.
Os desfalques ficam por conta de Arão e Bruno Henrique (ambos suspensos), além dos lesionados César, Renê e Thiago Maia. Já classificado às oitavas de final, o Flamengo precisa de apenas um empate para assegurar o primeiro lugar do grupo.

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