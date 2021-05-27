Com Diego Alves de volta, Flamengo está escalado para enfrentar o Vélez; veja o time!

O Flamengo está definido para enfrentar o Vélez Sarsfield, nesta quinta-feira a partir das 21h, no Maracanã, pela Libertadores. A principal novidade entre os titulares é o retorno de Diego Alves após cinco jogos como desfalque. Na defesa, Gustavo Henrique foi o escolhido para atuar ao lado de Rodrigo Caio. Acompanhe o tempo real do confronto aqui!A escalação rubro-negra diante do clube argentino será: Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e Pedro.